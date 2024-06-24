İngiltere Kralı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne beyin sarsıntısı geçirdi

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, 73 yaşındaki Prenses Anne dün akşam Gloucestershire kırsalındaki Gatcombe Park malikanesinde kaza geçirdi. Prenses Anne, kazanın ardından beyin sarsıntısı ve ufak yaralanmalar nedeniyle Bristol kentindeki Southmead Hastanesine kaldırıldı.