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Dünya

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne beyin sarsıntısı geçirdi

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, evinde geçirdiği kazanın ardından yaşadığı beyin sarsıntısı ve ufak yaralar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

15:20 - 24/06/2024 Pazartesi
AA
İngiltere Kralı 3. Charles - Prenses Anne
İngiltere Kralı 3. Charles - Prenses Anne

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, 73 yaşındaki Prenses Anne dün akşam Gloucestershire kırsalındaki Gatcombe Park malikanesinde kaza geçirdi. Prenses Anne, kazanın ardından beyin sarsıntısı ve ufak yaralanmalar nedeniyle Bristol kentindeki Southmead Hastanesine kaldırıldı.


Kral Charles'a kardeşinin durumu hakkında sık sık bilgi verildiği kaydedildi.


Sarayın sözcülüğünden yapılan açıklamada, Prenses Anne'in durumunun iyi olduğu, gözlem amaçlı hastanede tutulduğu ifade edildi.


Doktorlar aksi görüş bildirmedikçe tedavinin Southmead Hastanesinde devam edeceğini belirten Buckingham Sarayı'nın sözcüsü, doktorların raporu doğrultusunda Prenses'in resmi programlarının ertelendiğini, Japon İmparatoru onuruna verilecek akşam yemeğine katılmayacağını bildirdi.




#İngiltere
#Buckingham Sarayı
#İngiltere Kralı 3. Charles
#Prenses Anne
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