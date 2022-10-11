İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyeceği tarih belli oldu

Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, Kral Charles'ın 6 Mayıs 2023'te yapılacak taç giyme töreninin, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby tarafından başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, Kral Charles'ın eşi Camilla'nın da törende yer alacağı belirtildi.

Taç giyme töreninin, kutlama ve gösteri için bir fırsat olmasının yanı sıra ciddi bir dini tören olduğu kaydedilen açıklamada, törenin, bin yılı aşkın bir süredir benzer yapısını koruduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Kral Charles'ın gelecek yıl yapılacak taç giyme töreninin, zamanın ruhunu yansıtmasının yanı sıra tarihi temel unsurları da içermesinin öngörüldüğü bildirildi.

Öte yandan, İngiliz basınında yer alan haberlerde, Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninin önceki törenlerden daha mütevazı ve kısa olacağı, 1 saat süreceği öne sürüldü.

Kral 3. Charles 73 yaşında tahta geçti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in öldüğü gün yaptığı açıklamada, Charles'ın tahta geçerek "İngiltere Kralı" olduğunu duyurmuştu.

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Kraliçenin 73 yaşındaki oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu, 10 Eylül Cumartesi günü başkent Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen ilan edilmişti.

DÜNYA Kral 3. Charles ilk devlet ziyareti için hazırlanıyor

FOTOĞRAF 7 İngiltere tahtında 70 yıl kalan Kraliçe II. Elizabeth'in vefatının ardından hem monarşide hem de ülkede çeşitli değişimler yaşanıyor. Yeni hükümdarın sembolü Kral 2. Elizabeth’in \"E II R\" sembolünün yerini alacak. Kral Charles'ın sembolünde adının baş harfi C ve Latince Kral anlamına gelen Rex kelimesinin ilk harfi R ve aynı zamanda 3 sayısı yer alıyor. YAS DÖNEMİNİN ARDINDAN KULLANILACAK



Yas döneminin sona ermesiyle Kral Charles’ın sembolü kullanılmaya başlanacak.



Sembol ilk olarak bugün Buckingham Sarayı’nın posta odasında kullanılacak ve Kraliyet konutlarından yollanan mektuplarda yer alacak. Sembolün İskoç tacını temsil eden ayrı bir versiyonu da olacak. Ancak posta kutuları ve kamu binalarındaki semboller hemen değişmeyecek. İngiltere’de hala Kraliçe Victoria, 7. Edward, 5. George, 6. Ve 7. George sembollerini taşıyan posta kutuları kullanılıyor. Şu anda toplam posta kutularının yüzde 60 kadarını oluşturan 70 bin posta kutusunda Kraliçe 2. Elizabeth’in sembolü var. 1936’ta tahttan feragat eden 8. Edward’dan ise geriye sadece 170 posta kutusu kaldı. Kraliyet Posta Kurumu Royal Mail, yapım aşamasındaki ve kurulmaya hazır posta kutularında yine Kraliçe 2. Elizabeth’in sembolünün yer alacağını açıkladı.



Kamu binalarında ise sembolün ne zaman değişeceği, kurumların kendilerine bırakıldı.

Kral 3. Charles'ın Kraliyet sembolü açıklandı: Bizzat kendi seçti İngiltere tahtında 70 yıl kalan Kraliçe II. Elizabeth'in vefatının ardından hem monarşide hem de ülkede çeşitli değişimler yaşanıyor. Kral 3. Charles'ın hükümet binaları, devlet belgeleri ve posta kutularında kullanılacak kraliyet sembolü kamuoyuna açıklandı. Sembol, birçok tasarımın arasından Kral Charles tarafından bizzat seçildi.

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