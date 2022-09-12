İngiltere Kralı III. Charles parlamento binasında taziyeleri kabul etti

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth’in geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral III. Charles, ülkenin başkenti Londra’da bulunan Parlamento Binası’na gitti. Avam Kamarası’nın milletvekillerinin taziye dileklerini kabul eden Kral III. Charles yaptığı konuşmada, Kraliçe adına milletvekilleri tarafından gelen taziye dilekleri için minnettar olduğunu söyledi. Kral III. Charles konuşmasında, “Parlamento, demokrasimizin yaşayan ve nefes alan enstrümanıdır” ifadelerini kullandı.

Kral III. Charles’ın konuşmasının ardından Parlamento Binası’nda yer alan Westminster Salonu’nda milli marş çalındı.

Daha sonra Kral III. Charles ve Konsort Kraliçe Camilla, Edinburgh’a doğru yola çıktı. Kral ve Konsort Kraliçe, Edinburgh’taki Holyroodhouse Sarayı’ndan St. Giles Katedrali’ne götürülecek olan Kraliçe II. Elizabeth’in cenaze konvoyunda yer alacak.

Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesinin bugün St. Giles Katedrali’nde düzenlenecek ayinin ardından halkın ziyaretine açılması bekleniyor.

REKLAM

DÜNYA İngiltere Başbakanı Truss resmen duyurdu: Yeni yöneticimiz Kral 3. Charles