İngiltere Parlamentosu’da inanılmaz anlar: Milletvekillerine zorla oy verdirdiler

İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın aninden gelen istifasıyla büyük bir darbe daha alan İngiltere Başbakanı Liz Truss, dün Avam Kamarası'nda yapılan bir oylamada Muhafazakar Parti içindeki kaosun kameralara yansımasıyla iyice güven kaybetti.

BBC'nin bazı görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre parlamentodaki oylama öncesi Muhafazakar milletvekilleri itilip kakılarak Başbakan Truss’a destek vermeye zorlandı. Hatta bazı bakanların milletvekillerinin hükümete destek vermeleri için fiziksel güç kullanıldı iddia edildi.

Parti yönetimi bu iddiaları reddederken Muhafazakar milletvekili Charles Walker yaşananları “rezalet ve utanç” diye niteleyerek Truss'ın yakın zamanda istifa etmesini beklediğini söyledi. BBC'ye konuşan üst düzey bir Muhafazakar Partili siyasetçi de Liz Truss’ı diktatör gibi davranmakla suçlayarak “Hem partiyi hem ülkeyi bıktırdı ve genel seçime yol açacak” dedi.

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Ana muhalefetteki İşçi Partisi de olaylarla ilgili soruşturma çağrısı yaptı.

TRUSS’TAN ÇOK SERT AÇIKLAMA

Hükümet oylamayı 230’a karşı 326 oyla kazansa da 40 Muhafazakar milletvekilinin oylamaya katılmadığı ortaya çıktı.

Kriz büyürken bugün çok sert bir sert açıklama yapan Başbakan Truss ise dünkü oylamaya katılmayan ya da lehte oy vermeyen vekiller hakkında disiplin soruşturması başlatacağını söyledi.

İşçi Partili milletvekili Chris Bryant, parlamentodaki kaosla ilgili bu fotoğrafı Twitter’da paylaştı.

‘BUNU ATLATAMAZ’

Koltukta daha bir ayı geride bıraktığı süreçte tartışmalı vergi planında geri atmak zorunda kalan ve uluslararası alanda bile alay konusu olan Liz Truss'a yakın bir bakan “Başbakan bunu atlatamaz. Parlamentodaki kaos bardağı taşıran son damla oldu” dedi. Muhafazakar Parti içinde çok sayıda vekilin de Truss'a karşı güvensizlik oylamasına gidilmesi için çalışma yürüttüğü belirtiliyor.

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İngiliz basınına göre bu süreç Muhafazakar Parti iktidarının da sonu olabilir. Başka bir başbakan bulmanın zor olduğuna dikkat çeken kaynaklar, bu kadar sık başbakan değiştirmenin de komik olacağını vurguluyor. Erken seçim ihtimali gündeme gelirken Muhafazakarların anketlerde hızla gerilemesi dikkat çekiyor.

İngiliz basını da Truss hükümetinin bu kaostan sağ çıkamayacağını yazdı. Telegraph gazetesi Truss'ın birkaç gün içinde devrilebileceğini belirtirken, Guardian gazetesi İçişleri Bakanı'nın istifasına değinerek “Braverman'in salvosu Truss'ı uçurumun eşiğine getirdi” manşetini attı.

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