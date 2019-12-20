Dünya İngiltere Parlamentosundan Brexit yasasına ilk onay 358 milletvekili kabul oyu verdi
AVRUPA

İngiltere Parlamentosundan Brexit yasasına ilk onay: 358 milletvekili kabul oyu verdi

İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarıya Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan ilk oylamada 358 milletvekili kabul, 234 milletvekili ise ret oyu verdi. Tasarıda yapılan değişikliklere göre 31 Ocak'ta AB'den resmen ayrılmasını takip edecek 11 aylık geçiş dönemi uzatılamayacak.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avrupa Birliği'nden (AB) Ayrılık Yasa Tasarısı, İngiltere Parlamentosunda yapılan ilk oylamada 358 kabul oyu aldı.

358 kabul 234 ret

İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarıya Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan ilk oylamada 358 milletvekili kabul, 234 milletvekili ise ret oyu verdi.

  • Hükümetin tasarıda yaptığı değişikliklere göre, İngiltere'nin 31 Ocak'ta AB'den resmen ayrılmasını takip edecek 11 aylık geçiş dönemi uzatılamayacak. Bu madde yasalaşacak olsa da hükümetin ilerleyen aylarda bunu değiştirmesi ve geçiş dönemini uzatması ihtimali bulunuyor.

İngiliz mahkemelerine ülkenin iç hukukuna geçmiş Avrupa Adalet Divanı kararlarını gözden geçirme yetkisi tanıyan tasarı, milletvekillerinin Brexit süreci üzerindeki denetim ve etkilerini de asgariye indirecek.

Daha önce Parlamentonun AB ile müzakerelerin hedeflerini onaylama ve ilgili bakanlar tarafından düzenli olarak bilgilendirilme yetkileri bulunuyordu. Parlamento ayrıca, müzakerenin sonucunda şekillenen anlaşma taslağını da onaylama veya ret hakkına sahipti.

Tasarının Avam Kamarasındaki nihai oylaması 7-9 Ocak 2020 tarihlerindeki 3 günlük tartışmanın ardından gerçekleşecek.

Brexit süreci

Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, geçen hafta yapılan erken genel seçimde yüzde 43,6 oy alarak 365 milletvekili çıkarmış ve tek başına hükümeti kurmuştu.  

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

  • Eski Başbakan Theresa May liderliğindeki azınlık hükümeti, AB ile varılan Brexit anlaşmasını Parlamentodan geçirmeyi başaramamıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit önce 31 Ekim'e, ardından da 31 Ocak 2020'ye ertelenmişti.

İngiltere'nin 31 Ocak'ta mevcut Brexit anlaşmasıyla AB'den ayrılması halinde, 31 Aralık 2020'ye kadar ülkenin AB kurallarına tabi kalacağı bir geçiş dönemi başlayacak.

Johnson hükümeti, bu süre içinde anlaşmaya varılamazsa AB'den anlaşmasız ayrılma niyetinde olduğunu her fırsatta yineliyor.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail'in savaş suçlarıyla ilgili adım atacak
DÜNYA
UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail'in savaş suçlarıyla ilgili adım atacak

Terör örgütü dinsizdir

Terör örgütü dinsizdir

​İçişleri Bakanı Soylu, PKK'nın gerçek yüzünü anlattı.
İsraili korkutan açıklama

İsrail'i korkutan açıklama

Savaş suçları UCM Başsavcısının gündeminde.
Brexite ilk onay

Brexit'e ilk onay

​11 aylık geçiş dönemi uzatılamayacak.
Yerli otodan ilk kare

Yerli otodan ilk kare

​Bakan Mustafa Varank sosyal medyada paylaştı.
Yanına geleceğim beni bekle

Yanına geleceğim beni bekle

​Minik Helin, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.
20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak

20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak

​Milli Eğitim Bakanlığı başvuru tarihlerini açıkladı.

Avrupa'da Türk köyü: Moena

Avrupa'da Türk köyü: Moena

​Türkleri hiç görmeden Türkler gibi yaşadılar.

Çay <br>kursağımızda kaldı

Çay
kursağımızda kaldı

​Çekimlerden sonra herkes annesini görmeye gitti.

Yerli otomobil<br>için tarih verdi

Yerli otomobil
için tarih verdi

​Erdoğan: Ön gösterim 27 Aralık Cuma günü Gebze'de.
80 bin sivil sınırda

80 bin sivil sınırda

​İdlib saldırıları nedeniyle siviller Suriye sınırına göç etti.
Bolu'da ruam karantinası

Bolu'da ruam karantinası

Abant'ta 8 atta görülen hastalıkla ilgili testler yapılacak.
Çocuğun hayatı herkesin hayatı olmasın

Çocuğun hayatı herkesin hayatı olmasın

​'Instagram anneleri' çocukları birer nesneye dönüştürüyor.
Atamalar yapıldı

Atamalar yapıldı

Sonuçlar saat 17.00'de açıklanacak.
Sakallıysan camiye <br>örtülüysen eve

Sakallıysan camiye
örtülüysen eve

​Cerrah, hafız, güreşçi, 3 dil bilen Salih Selman'ın 25 yıllık mücadelesi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.