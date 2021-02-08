Dünya İngiltere Stratejik Kuvvetler Komutanı Sosyal medya toplumun dokusunu parçalamak için kullanılıyor
AVRUPA

İngiltere Stratejik Kuvvetler Komutanı: Sosyal medya toplumun dokusunu parçalamak için kullanılıyor

İngiltere Stratejik Kuvvetler Komutanı General Patrick Sanders, İngiltere'nin düşmanlarının sosyal medyayı, toplumun dokusunu parçalamak için kullanmaya çalıştığını belirtti.

Haber Merkezi AA
İngiltere Stratejik Kuvvetler Komutanı General Patrick Sanders, sosyal medyanın iç savaşı körüklediğini söyledi.
İngiltere Stratejik Kuvvetler Komutanı General Patrick Sanders, sosyal medyanın iç savaşı körüklediğini söyledi.

İngiltere Stratejik Kuvvetler Komutanı General Patrick Sanders, İngiltere'nin düşmanlarının sosyal medyayı, toplumun dokusunu parçalamak için kullanmaya çalıştığını belirtti.

KOMPLE TEORİLERİ ÜRETİLİYOR

Sanders, Sky News kanalının podcast yayınında yaptığı açıklamada, yurt dışı kaynaklı tehdidin, enerji santrallerinin hedef alındığı filmlerdeki gibi olmadığını dile getirdi.

Gerçek gücün sabotajlarda değil etki oluşturmada olduğunu kaydeden Sanders, "Gördüğünüz şey; düşmanlarımız ve rakiplerimizin sosyal medya gibi daha ütopik bir toplum yaratması amaçlanan araçları, komplo teorilerini körüklemek, toplumda bölünme oluşturmak ve sosyal dokuyu parçalamak için bize karşı kullanmaları." dedi.

İngiltere'de internet kullanımı kısıtlanıyor
TEKNOLOJİ
İngiltere'de internet kullanımı kısıtlanıyor

İÇ SAVAŞI KÖRÜKLEYEBİLİRLER

Sanders, işin bazı toplumlarda bir iç savaşı körüklemeye kadar vardığına işaret etti.

Siber savunmanın, ordunun ülkedeki demokratik süreçleri koruma yollardan biri olduğunu ifade eden Sanders, Rusya ve Çin gibi ülkelerin amaçlarını gerçekleştirmek için askeri olmayan araçlara geçtiğine dikkati çekti.

Sanders, "Artık en önemli silahların mutlaka kurşun atması gerekmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’de sosyal medyaya ayar: Teknoloji şirketleri kendi kurallarını belirleyemez
DÜNYA
İngiltere’de sosyal medyaya ayar: Teknoloji şirketleri kendi kurallarını belirleyemez
Abone Ol Google News
Ceza yağdı

Ceza yağdı

​Mağaza açılışı sosyal mesafeyi unutturdu.
Applea patent ihlali davası

Apple'a patent ihlali davası

​Bu kez de iPhone'lardaki teknolojilerden dolayı dava edildi.
Saldırılara boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı AK Parti il kongrelerine sesleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.