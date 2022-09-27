İngiltere tarih vererek açıkladı: Putin ilan edecek

Ukrayna'da Rusya ve Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçler tarafından yönetilen Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerinde Rusya'ya dahil olmak için düzenlenecek olan halk oylaması bugün sona erecek.

İngiltere savunma bakanı, açıklamasında şöyle belirtti:

"Rusya'nın liderleri, herhangi bir (bölgenin Rusya'ya) dahil edilmesi ilanıyla özel askeri harekâtın haklı çıkarılacağını ve çatışmalara yönelik vatansever desteğin pekişeceğini neredeyse kesin biçimde umuyorlar."

DÜNYA Nükleer tehdidi altında referandum: Rus işgali altındaki 4 bölgede oy verme işlemi başladı

NE OLMUŞTU?

Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için referanduma gidilmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, referandum kararlarına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek." ifadesini kullanmıştı.