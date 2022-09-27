Dünya İngiltere tarih vererek açıkladı Putin ilan edecek
AVRUPA

İngiltere tarih vererek açıkladı: Putin ilan edecek

Geçtiğimiz günlerde Rusya, işgal ettiği Ukrayna’daki Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya’da referanduma gitti. İngiltere savunma bakanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki Rus işgali altındaki bölgelerin ilhakını 30 Eylül'deki parlamento konuşmasında açıklayacağını söyledi.

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İngiltere tarih vererek açıkladı: Putin ilan edecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Ukrayna'da Rusya ve Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçler tarafından yönetilen Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerinde Rusya'ya dahil olmak için düzenlenecek olan halk oylaması bugün sona erecek.

İngiltere savunma bakanı, açıklamasında şöyle belirtti:

  • "Rusya'nın liderleri, herhangi bir (bölgenin Rusya'ya) dahil edilmesi ilanıyla özel askeri harekâtın haklı çıkarılacağını ve çatışmalara yönelik vatansever desteğin pekişeceğini neredeyse kesin biçimde umuyorlar."

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NE OLMUŞTU?

Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için referanduma gidilmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, referandum kararlarına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

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