İngiltere: Tüm Avrupa savunmaya daha fazla harcama yapmalı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin ulusal güvenliğinin kuşaklar boyu sürecek bir sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, tüm Avrupa'nın savunmaya daha fazla harcama yapması gerektiğini bildirdi.
Starmer, İngiliz hükümetinin stratejik savunmayı gözden geçirdikten sonra savunma harcamalarını yüzde 2,5'e çıkarma taahhüdünü yerine getirmek için yol belirleyeceğinin altını çizdi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırması gerektiğini vurgulayarak, yeni harcama hedefinin mevcut yüzde 2 seviyesinin "çok üzerine çıkacağını" ve ABD'nin bu taahhüdü yakından izleyeceğini söylemişti.
Müttefikler arasındaki uyum ve ABD'nin ittifaka olan bağlılığının devam etmesi konusunda iyimser olduğunu bildiren Rutte, öte yandan, Avrupalı müttefiklerin mevcut harcama düzeylerinin yetersiz olduğunu ve savunmaya yaptıkları mali katkıları artırmaları gerektiğini dile getirmişti.