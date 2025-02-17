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İngiltere: Tüm Avrupa savunmaya daha fazla harcama yapmalı

İngiltere: Tüm Avrupa savunmaya daha fazla harcama yapmalı

17:3117/02/2025, Pazartesi
AA
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer
İngiltere Başbakanı Keir Starmer

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin ulusal güvenliğinin kuşaklar boyu sürecek bir sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, tüm Avrupa'nın savunmaya daha fazla harcama yapması gerektiğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı
Keir Starmer
Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu acil toplantı öncesi İngiltere'nin Bristol şehrinde basına açıklamalarda bulundu.

İngiltere'nin
"ulusal güvenlik söz konusu olduğunda kuşaklar boyu sürecek meydan okumayla karşı karşıya olduğu"
uyarısında bulunan Starmer,
"Açıkçası acil soru, Ukrayna'nın geleceği ve bundan sonra ne olursa olsun Ukrayna'yı mümkün olan en güçlü konuma getirmeye devam etmeliyiz ve barış olursa ki hepimiz barış istiyoruz, bunun kalıcı olmasını sağlamalıyız."
dedi.

Starmer, İngiliz hükümetinin stratejik savunmayı gözden geçirdikten sonra savunma harcamalarını yüzde 2,5'e çıkarma taahhüdünü yerine getirmek için yol belirleyeceğinin altını çizdi.


Başbakan Starmer,
"Avrupalı müttefiklerimize verdiğim mesajın bir parçası da hepimizin hem kabiliyet hem de harcama ve finansman konusunda adım atmamız gerektiğidir. Buna İngiltere dahil, işte bu yüzden daha fazla harcama yapma taahhüdünde bulundum."
diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırması gerektiğini vurgulayarak, yeni harcama hedefinin mevcut yüzde 2 seviyesinin "çok üzerine çıkacağını" ve ABD'nin bu taahhüdü yakından izleyeceğini söylemişti.


Müttefikler arasındaki uyum ve ABD'nin ittifaka olan bağlılığının devam etmesi konusunda iyimser olduğunu bildiren Rutte, öte yandan, Avrupalı müttefiklerin mevcut harcama düzeylerinin yetersiz olduğunu ve savunmaya yaptıkları mali katkıları artırmaları gerektiğini dile getirmişti.




#ABD
#Avrupa
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#Ukrayna

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