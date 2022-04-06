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Dünya İngiltere Ukraynada yaşananlara ilk kez soykırım dedi
AVRUPA

İngiltere Ukrayna'da yaşananlara ilk kez 'soykırım' dedi

Rusya'nın Ukrayna'nın Buça şehrindeki işgali sırasında yüzlerce sivili öldürmesi ve toplu mezarlar bulunmasına ilişkin konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaşananları "soykırımdan çok uzak görünmüyor" diyerek nitelendirdi. İngiltere, böylece ilk kez Rus güçlerinin Ukrayna'daki eylemlerini tanımlamak için 'soykırım' ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
İngiltere Ukraynada yaşananlara ilk kez soykırım dedi
İngiltere Başbakanı Johnson: "Ukrayna'da gördüklerimiz soykırımdan çok uzak görünmüyor"

Boris Johnson, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev etrafındaki bölgelerden ayrılmasının ardından ortaya çıkan sokaklardaki sivillere ait cesetler ve toplu mezar görüntülerine işaret ederek, "Korkarım ki Buça'da olanlara baktığınız zaman, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'da yaptıklarından gördüklerimiz, bana soykırımdan çok uzak görünmüyor." dedi.

İLK KEZ 'SOYKIRIM' DEDİ

İngiliz Başbakan, böylece ilk kez Rus güçlerinin Ukrayna'daki eylemlerini tanımlamak için "soykırım" ifadesini kullandı.

İnsanların olanlara tepki vermesinin şaşırtıcı olmadığını da ifade eden Johnson, "Vladimir Putin rejimine" yönelik daha fazla yaptırım kararı alınacağından şüphe duymadığını söyledi.

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Barbara Woodward da dün yaptığı açıklamada, Buça'dan gelen görüntüler, sokaklara atılan cesetler, toplu mezarlar ve tecavüzlerle ilgili haberlere atıfta bulunarak, bunların "muhtemelen bir soykırım kanıtı" olduğunu söylemişti.

Vahşetin fotoğrafı: Buça'da cesetler haftalardır sokaklarda duruyor
DÜNYA
Vahşetin fotoğrafı: Buça'da cesetler haftalardır sokaklarda duruyor

UYDULAR RUSYA'YI YALANLIYOR

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.

Rusya, sivillerin öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanlasa da uydu şirketi Maxar tarafından yayımlanan 19 Mart tarihli uydu fotoğraflarında sokaklarda cesetler olduğu görülmüştü.

Sivillerin katliama uğradığı Buça'da işkence odası bulundu: Görüntüler korkunç
FOTOĞRAF 9
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Ukrayna Başsavcılığı'ndan yetkililer Facebook'ta yaptıkları açıklamada, Buça'daki bir \"işkence odasında\" elleri bağlı beş kişinin cesedinin bulunduğunu duyurdu.<br><br>
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Yapılan açıklamada, \"Savcılar, Kiev bölgesinde Rus savaş suçlarını kaydetmeye devam ediyor. Kiev Bölge Savcılığı ve Kiev bölgesinin çevresindeki savcılıkları prosedür öncülüğünde, savaş kanunu ve adaletini ihlalden cezai işlem yapmaktadır” denildi. <br><br>
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Bununla birlikte, adamların cesetlerinin bir \"çocuk sanatoryumu\"nun bodrumunda bulunduğu belirtildi. Ölümleri bir savaş suçu olarak araştırılıyor.<br><br>
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Yetkililer, \"Rus silahlı kuvvetlerinin askerleri silahsız sivillere işkence yaptı ve ardından öldürdü. Rus saldırganlığına karışan her savaş suçunun ve kişinin durumunu belirlemek ve onları adalete teslim etmek için tüm önlemler alınmaktadır” dedi.
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Diğer taraftan, Rus askerlerinin bölgeden çekilmeye başladığı bildirildiğinden, son günlerde Ukraynalı sivillerin sokaklarda ölü bırakıldığı ve toplu mezarların kazıldığına dair haberler arttı.<br><br>
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Kiev Independent gazetesinin haberine göre, Kiev'in bir banliyösü olan Buça haftalardır Rus askeri kontrolü altındaydı ve kasaba geri alınırken yüzlerce sivilin cesetleri bulundu.<br><br>
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Rus güçleri, Ukrayna’nın kuzeyindeki Kiev bölgesinde bulunan Buça şehrinden 30 Mart’ta geri çekildi. Ukrayna ordusu, 31 Mart’ta Rus askerlerinin terk ettiği Buça’ya girdi. 2 Nisan’da Ukrayna güçleri, şehirde sivillerin öldürüldüğünü söyledi.
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3 Nisan’da ise Rusya’nın toplu katliam yaptığı ve 400’den fazla sivili öldürdüğü iddiası gündeme getirildi. Rus tarafı ise, katliamı Ukrayna’nın yaptığını savundu.
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Ancak Rusya, Ukrayna hükümetinin iddialarının \"yanlış\" olduğunu belirterek Rusya’nın suçlarını reddetti.<br><br>
Sivillerin katliama uğradığı Buça'da işkence odası bulundu: Görüntüler korkunç
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında yer alan Buça'daki toplu sivil katliamı dünyayı dehşete düşürürken, Ukrayna'dan yeni bir açıklama geldi. Yetkililer, elleri bağlı beş erkek cesedinin yer aldığı bir işkence odasını bulduklarını söyledi. Olayı savaş suçu olarak değerlendirdiğini açıklayan Ukrayna Başsavcılığı, sorumluların ceza alması için elinden geleni yapacağını duyurdu. Ancak, Rusya Buça'daki katliamdan sorumlu olduğu iddialarını reddetmeye devam ediyor.

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