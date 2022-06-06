Dünya İngiltere Ukraynaya uzun menzilli roket sistemleri gönderecek
AVRUPA

İngiltere Ukrayna'ya uzun menzilli roket sistemleri gönderecek

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın Batı'ya yönelik tehdidine rağmen uzun menzilli füzeleri Ukrayna'ya gönderdiği söyledi. Wallace, M270 çoklu fırlatma roket sisteminin Ukrayna'nın kendisini Rusya'ya karşı savunmasına yardımcı olacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
İngiltere Ukraynaya uzun menzilli roket sistemleri gönderecek
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace.

İngiltere, Rusya'nın nisandan bu yana ilk kez Kiev'i vurmasının ardından Ukrayna'ya uzun menzilli roket sistemleri gönderecek.

  • Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin, Ukrayna'nın elindekilerden daha fazla menzili olan hassas güdümlü roket ve onları atacak M270 Çoklu Fırlatma Roket Sistemleri göndereceklerini belirtti.

M270 Çoklu Fırlatma Roket Sistemleri'nden bir görünüm.
M270 Çoklu Fırlatma Roket Sistemleri'nden bir görünüm.

"UKRAYNA'YA DESTEĞİMİZ DEĞİŞMELİ"

İngiltere'nin, mücadelesinde Ukrayna'nın yanında olduğunu ve "kahraman birliklere ülkelerini haksız işgallere karşı savunmak için ihtiyaç duydukları önemli silahları sağlamada liderlik yaptığını" kaydeden Wallace, "Rusya'nın taktikleri değiştikçe Ukrayna'ya desteğimiz de değişmeli" dedi.

  • Wallace, çoklu fırlatma roket sistemlerinin, "Rus güçlerinin şehirleri dümdüz etmek için ayrım gözetmeksizin kullandığı uzun menzilli topların acımasız bir şekilde kullanımına karşı Ukrayna'nın kendisini daha iyi korumasını sağlayacağını" belirtti.

Daha önce ABD de benzer sistemleri göndereceğini açıklamış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da yeni hedefleri vuracaklarını açıklamıştı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Rusya, 5 Haziran'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i nisandan beri ilk kez vurmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 24 Şubat'ta başlamış ve güçlü direnişin ardından Kiev etrafından çekilen Rus güçleri Donbas bölgesine odaklanmıştı.

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