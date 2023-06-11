İngiltere ve İskoçya Başbakanları Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi zaferini kutladı.

Şampiyonlar Ligi final maçı için gelen binlerce taraftar İstanbul’a hayran kaldı. İtalya’dan gelen Francesco Benarrivo, “Ayasofya ve Eminönü’ne gittim, her yer çok güzeldi, Ortaköy’e de gideceğim. En kısa zamanda yine geleceğim” dedi. Andrea Domenico da “Maç için geldik ama tatil de yapıyoruz. Her gün döner yedik. Maç bahane” diye konuştu.