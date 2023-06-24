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Dünya

İngiltere Wagner'in Rus yönetimine isyanını 'en ciddi meydan okuma' olarak nitelendirdi

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'da Wagner grubunun Rus yönetimine isyanıyla başlayan olaylara ilişkin, "Yaşananlar, son zamanlarda Rus devletinin karşı karşıya olduğu en ciddi meydan okumayı temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

12:47 . 24/06/2023 Cumartesi
AA
Rus devleti ile Wagner grubu arasında kriz

Rus devleti ile Wagner grubu arasında kriz

İngiltere Savunma Bakanlığından, yapılan açıklamada Rusya’da orduyla Wagner Grubu'nun karşı karşıya geldiği belirtilerek, gruba bağlı birliklerin Ukrayna'dan Rusya'ya iki noktadan girdiği bildirildi.

Açıklamada, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in "özgürlük yürüyüşü" olarak nitelendirdiği operasyon sonucu grubun Rusya'nın Ukrayna operasyonlarını yürüttüğü Rostov'daki askeri üsle kilit noktaları işgal ettiği kaydedilerek, "Wagner Grubu, Moskova'yı ele geçirmek hedefiyle Voronej Oblastı üzerinden kuzeye doğru ilerliyor. Rus güçleri ile Wagner arasında bir çatışma olduğuna dair kısıtlı kanıt olsa da bazıları muhtemelen pasif duruş göstererek Wagner'e karşı durmadı." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'da darbe kalkışması: Paralı asker grubu Wagner Putin yönetimine başkaldırdı
Rusya'da darbe kalkışması: Paralı asker grubu Wagner Putin yönetimine başkaldırdı

Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yönetimini hedef alarak, "Bu gece, Rusya’yı zora sokan hainlere ve suçlulara dersini vereceğiz. Sergey Şoygu Kızıl Meydan'da asılacak." dedi. 'Darbe' söylentilerine neden olan gelişme sonrası Moskova borsasında büyük bir düşüş yaşandı. Kremlin Sarayı, "Putin, Wagner ile ilgili durumun farkında ve gerekli tüm önlemleri aldı." açıklamasında bulundu. Rusya Federal Güvenlik Servisi "silahlı isyan" suçlamasıyla Wagner üyeleri hakkında ceza davası açtı. Öte yandan Rusya'nın çeşitli noktalarında olası bir kalkışmaya karşı ordu sokağa inerek devriye atmaya başladı. Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürdü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısa süre sonra açıklama yapacağını söyledi

İlerleyen saatlerde Ulusal Muhafızlar başta olmak üzere ordu güçlerinin tavrının krizin gidişatını belirleyeceğine işaret edilen açıklamada, "Yaşananlar, son zamanlarda Rus devletinin karşı karşıya olduğu en ciddi meydan okumayı temsil ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bakanlık, bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına "ihtiyatlı olmaları" ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu.

#Wagner Grubu
#İngiltere Savunma Bakanlığı
#Rusya
#Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin
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