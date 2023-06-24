İngiltere Wagner'in Rus yönetimine isyanını 'en ciddi meydan okuma' olarak nitelendirdi

Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yönetimini hedef alarak, "Bu gece, Rusya’yı zora sokan hainlere ve suçlulara dersini vereceğiz. Sergey Şoygu Kızıl Meydan'da asılacak." dedi. 'Darbe' söylentilerine neden olan gelişme sonrası Moskova borsasında büyük bir düşüş yaşandı. Kremlin Sarayı, "Putin, Wagner ile ilgili durumun farkında ve gerekli tüm önlemleri aldı." açıklamasında bulundu. Rusya Federal Güvenlik Servisi "silahlı isyan" suçlamasıyla Wagner üyeleri hakkında ceza davası açtı. Öte yandan Rusya'nın çeşitli noktalarında olası bir kalkışmaya karşı ordu sokağa inerek devriye atmaya başladı. Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürdü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısa süre sonra açıklama yapacağını söyledi