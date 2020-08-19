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Dünya İngiltere yurt dışından gelenlere koronavirüs testi yapacak
AVRUPA

İngiltere yurt dışından gelenlere koronavirüs testi yapacak

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havaalanında, karantina zorunluluğunun ortadan kaldırılması için yurt dışından gelenlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmasını öngören plan üzerinde çalışıldığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
İngiltere'de yeni uygulama ile karantina kuralı kalkacak.
İngiltere'de yeni uygulama ile karantina kuralı kalkacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havaalanında, karantina zorunluluğunun ortadan kaldırılması için yurt dışından gelenlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmasını öngören plan üzerinde çalışıldığı bildirildi.

Havaalanından yapılan açıklamada, havacılık hizmetleri şirketi Collinson ve lojistik firması Swissport ile test tesisi üzerinde çalışıldığı, Terminal 2'de tesisin şu aşamada kullanıma hazır olduğu, Terminal 5'teki çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

KARANTİNA ZORUNLULUĞU KALKACAK

Açıklamada, hükümetin 2 haftalık karantina zorunluluğunu kaldırması halinde hayata geçecek planın, olumlu ekonomik etkileri olacağı da vurgulandı.

Plana göre, yolculara 150 sterline (yaklaşık 1450 lira) mal olacak testin devlet desteğiyle 50 sterline (yaklaşık 485 lira) düşebileceği ifade ediliyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, hükümetin Heathrow yetkilileri ile plan üzerindeki çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "İlerleme kaydettiklerine çok sevindim ancak bunun güvenli olduğundan emin olmalıyız çünkü bu kesinlikle en öncelikli konu." dedi.

Mevcut kurallara göre, ABD, İspanya ve Fransa'nın da aralarında olduğu birçok ülkeden İngiltere'ye seyahat eden yolcuların, varışlarında 14 gün kendilerini tecrit etmeleri gerekiyor. Bu durum, insanları seyahat etmekten caydırırken, hava yolları şirketleri üzerinde de mali baskı oluşturuyor.

British Airways, EasyJet ve Ryanair gibi hava yolu firmaları, hükümeti zorunlu karantina uygulaması yerine havaalanında test yapılmasına izin vermeye çağırarak, bu konuda Almanya'yı örnek göstermişti.

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