İngiltere’de başbakanlık için beş aday: Muhafazakar Parti yeni liderini seçiyor

İngiltere’de Boris Johnson’ın istifasının ardından Muhafazakar Parti milletvekilleri hem parti liderini hem de ülkenin yeni başbakanını seçecek. İki tur oylamanın ardından üçüncü tura kalan beş aday başbakanlık koltuğu için göz kırpıyor. İkinci turun ardından eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 101’le en çok oy alan isim olurken, Penny Mordaunt 87 oyla ikinci, Liz Truss 64 oy alarak üçüncü oldu. Kemi Badenoch 49, Tom Tugendhat da 32 oyda kaldı. Devam eden her turda en az oyu alan aday elenecek. En son iki milletvekili kaldığında ise yalnızca milletvekilleri değil, tüm Muhafazakar Parti üyelerinin katılacağı bir seçim yapılacak.

Rishi Sunak

Rishi Sunak

İlk iki oylama sonunda en yüksek oyu alan isim olan Sunak, ipi göğüslemesi beklenen favori adaylar arasında. En güçlü tarafı Sunak’ın ülkenin en zengin kişilerinden biri olması. Bakanlığı sırasında İngiltere’yi kripto paranın merkezi haline getireceğini ifade eden Sunak, partinin önemli isimlerinden Dominic Raab ve Jeremy Hunt’un da desteğini almış durumda. Öte yandan Sunak’ın; maliyenin başındayken ‘yeşil’ politikalar için para harcamaya çok da istekli olmadığı belirtiliyor.

Penny Mordaunt

Penny Mordaunt

Mordaunt’un en güçlü tarafı, kısa süreli de olsa İngiltere tarihinin ilk kadın savunma bakanı olarak görev yapması. Parti içinde Andrea Leadsom, Caroline Dinenage ve Damian Collins de dahil olmak üzere 60’dan fazla vekilin desteğini aldı. Ekonomik büyümeye odaklanılması gerektiğini kaydeden Mordaunt, ekolojik politikaları ve ‘sıfır karbon’ hedeflerini desteklediğini açıkladı.

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Liz Truss

Liz Truss

Margaret Thatcher’a referansla geleceğin ‘Demir Leydi’si olarak adlandırılan Truss’ın en güç yönü şahin bir Dışişleri Bakanlığı dönemi geçirmiş olması. Partide Nadine Dorries ve Jacob Rees-Mogg de dahil olmak üzere birçok önemli ismin desteğini alan Truss, daha düşük vergi ve daha yüksek savunma harcamalarının olması gerektiğini söylüyor Londra’nın verdiği ekolojik sözleri ticari anlaşmalara dahil etmeyen Truss, yeşil bir politikacı olarak tanınmıyor.

Kemi Badenoch

Kemi Badenoch

42 yaşındaki milletvekilinin en güçlü tarafı Johnson Hükümeti’nde Eşitlik Bakanı olarak başarılı bir performans göstermesi. Partinin ağır toplarından Michael Gove ve Lee Anderson’ın desteğini alan Badenoch, devletin küçülmesi ve vergilerin düşürülmesi gerektiğine inanıyor. İklim Krizi’ne yönelik oluşturulan yeşil politikalara şüpheyle yaklaşan Badenoch, ‘sıfır karbon’ hedeflerinin ekonomiyi kötü etkileyebileceğini belirtiyor.

Tom Tugendhat

Tom Tugendhat

Başarılı bir eski asker ve lekesi olmayan bir politikacı olması Tugendhat’ı diğer adaylardan farklı kılan en önemli özelliği olarak gösteriliyor. Diğer isimlere kıyasla ‘solcu’ olarak işaret edilen Tugendhat, yüksek vergilerden şikayet ederek bazı zamların geri alınması gerektiğinin altını çizdi. İklim Krizi için ‘Bugüne kadar karşılaşılan en büyük zorluklardan biri’ ifadesini kullansa da Muhafazakar Parti içindeki ‘yeşilleri’ yüzde yüz memnun etmiş bir isim değil.

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