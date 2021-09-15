Dünya İngilterede beklenen kabine değişikliği Boris Johnson 3 bakanı görevden aldı
AVRUPA

İngiltere'de beklenen kabine değişikliği: Boris Johnson 3 bakanı görevden aldı

İngiltere'de Başbakanlık kaynaklarının Başbakan Borij Johnson'un kabinede değişiklik yapacağını ifade etmesinin hemen ardından Eğitim Bakanı Gavin Williamson, Adalet Bakanı Robert Buckland ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Bakan Robert Jenrick'i görevden aldı.

Haber Merkezi İHA
​İngilterede beklenen kabine değişikliği: Boris Johnson 3 bakanı görevden aldı
Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson beklenen kabine değişikliğinde Eğitim Bakanı Gavin Williamson, Adalet Bakanı Robert Buckland ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Bakan Robert Jenrick'i görevden aldı.

Sosyal medya hesabı twitter'dan açıklama yapan Adalet Bakanı Buckland, 7 yıldır bu görevi yapmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Eğitim Bakanlığı görevinden alınan Gavin Williamson da sosyal medya hesabından "2019'dan beri Eğitim Sekreteri olarak hizmet etmek bir ayrıcalıktı" açıklamasını yaptı.

Williamson açıklamasında başbakanı ve hükümeti destekleyeceğinin de altına çizdi.

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Kabine revizyonunda İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab görevden alınarak boşalan Adalet Bakanlığı görevine getirildi.

Dominic Raab, ülkedeki Afgan personelin tahliyesi için gerekli aramaları yapması istenirken Girit'te lüks tatil yaptığı için eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

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