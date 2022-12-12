İngiltere'de bir grup çocuk buzla kaplı göle düştü: Arama çalışmaları sürüyor

İngiliz polisi, Birmingham kentinde dün öğleden sonra 4 çocuğun göle düştüğünü bildirdi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen yetkililer kurtarılan bazı çocukların ani kalp durması yaşadıklarını ve durumlarının kritik olduğunu aktardı.

Polis göle kaç çocuğun düştüğünü veya hala kayıpların olup olmadığını açıklamadı ancak ilk raporlar donmuş gölde 6 kadar çocuğun olduğunu ortaya koydu.

West Midlands Polisinden Başkomiser Richard Harris, olaya ilişkin açıklamasında, "İtfaiye olay yerine geldiğinde, suda 6 kadar kişinin olduğu konusunda bilgilendirildik." ifadesini kullandı.

İtfaiye, olay yerinden gelen raporlar ve sosyal medyadaki görüntülerin, insanların buzlu gölde oynadıklarını ve sonrasında göle düştüklerini gösterdiğini belirtti.

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