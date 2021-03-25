Dünya İngilterede bir okulda Hz Muhammede yönelik hakaret içeren karikatürlerin gösterilmesine tepki yağdı
AVRUPA

İngiltere'de bir okulda Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürlerin gösterilmesine tepki yağdı

İngiltere'de bir öğretmenin derste Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri göstermesi tepki çekerken, okul yönetimi velilerin protesto gösterisinin ardından özür diledi.

Haber Merkezi AA
İngilterede bir okulda Hz. Muhammede yönelik hakaret içeren karikatürlerin gösterilmesine tepki yağdı
Arşiv

İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire'da bulunan Batley Okulu'nda bir öğretmen, din bilgisi dersinde Müslümanların tepkisini çeken karikatürleri gösterdi.

Öğrencilerin haber verdiği veliler, okul önünde protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, öğretmenin istifa etmesini istedi.

Karikatürlere tepki gösterenler arasında yer alan İmam Muhammed Amin Pandor, yaptığı açıklamada, "Okulda yaşananlar karşısında dehşete düştük. Bu kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Kullanılan tüm kaynakların çıkarıldığını ve öğretmenin açığa alındığını öne süren Pandor, "Soruşturma açılmasını talep ettik ve içimizden bazılarının soruşturma ekibinde yer almasını istedik. İleride böyle bir şeyin yeniden yaşanmaması için okulla birlikte çalışacağız." açıklamasını yaptı.

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Okul özür diledi

  • Okul Müdürü Gary Kibble, velilere gönderdiği e-postada derste kullanılan "uygunsuz kaynak" için özür diledi.
  • Kibble, "Soruşturmada derste kullanılan kaynağın tamamen uygunsuz ve okul topluluğumuzun üyelerine yönelik büyük bir incitme kapasitesine sahip olduğu ortaya çıktı." dedi.
  • Söz konusu karikatürlerin kullanılan kaynaklar arasından kaldırıldığını açıklayan Kibble, başka uygunsuz içeriklere yer verilmemesi için de din bilgisi dersinin müfredatını inceleyeceklerini duyurdu.
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