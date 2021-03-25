İngiltere'de bir okulda Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürlerin gösterilmesine tepki yağdı

İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire'da bulunan Batley Okulu'nda bir öğretmen, din bilgisi dersinde Müslümanların tepkisini çeken karikatürleri gösterdi.

Öğrencilerin haber verdiği veliler, okul önünde protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, öğretmenin istifa etmesini istedi.

Karikatürlere tepki gösterenler arasında yer alan İmam Muhammed Amin Pandor, yaptığı açıklamada, "Okulda yaşananlar karşısında dehşete düştük. Bu kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Kullanılan tüm kaynakların çıkarıldığını ve öğretmenin açığa alındığını öne süren Pandor, "Soruşturma açılmasını talep ettik ve içimizden bazılarının soruşturma ekibinde yer almasını istedik. İleride böyle bir şeyin yeniden yaşanmaması için okulla birlikte çalışacağız." açıklamasını yaptı.

OYNAT 00:48 Kur'an-ı Kerim'i yakan ırkçı parti üyesi Müslüman gençlerden dayak yedi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da ırkçı parti üyesi Stram Kurs, cadde ortasında Kur'an-ı Kerim'i yakarken tepkiyle karşılandı. Müslümanların kalabalık yaşadığı Kopenhag'ın Nørrebro Mahalle'sinde sokak ortasında Kur'an-ı Kerim yakmaya çalışan ırkçı Danimarkalı yoldan geçen 3 kişinin tepkisiyle karşılaştı. Tepki gösterenlerden biri ırkçı Danimarkalının elinden Kur'an-ı Kerim'i alırken, diğeri de yumruk ve tekme attı. BiP'te paylaş

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Okul özür diledi