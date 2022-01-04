Dünya İngilterede bireysel borçlanma son 16 ayın en yüksek seviyesinde
AVRUPA

İngiltere'de bireysel borçlanma son 16 ayın en yüksek seviyesinde

İngiltere'de tüketicilerin bireysel tüketici kredisi ve kredi kartı borçlanması, Kasım 2021'de son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İngiltere Merkez Bankası (BoE) verilerine göre, ülkede bireysel tüketici kredisi ve kredi kartı borçlanması kasımda yüzde 6,4 artarak 1,2 milyar sterlin ile son 16 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İngilterede bireysel borçlanma son 16 ayın en yüksek seviyesinde
Arşiv

Dünyadaki ekonomik kriz Londra'yı da fena vurdu. Ekonomistlerin beklentisi, ülkede hanehalkı borçlanmasının kasımda 800 milyon sterlin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Ekimde 1 milyar sterlin seviyesinde olan tüketicilerin net konut kredisi borçlanması da 3,7 milyar sterlin seviyesine yükseldi.

Uzmanlar, ülkede hanehalkı borçlanmasının kasımda beklentilerin üzerinde artış göstermesinin, tüketicilerin Noel alışverişlerini normalden daha erken yapmaya başlamasından kaynaklandığını belirtti.

Capital Economics Ekonomisti Bethany Beckett, konuya ilişkin değerlendirmesinde, son dönemde ülkede artan salgın vakalarının tüketicilerin önümüzdeki dönem harcamalarını baskılamasının beklendiğini aktararak, "Reel hanehalkı gelirlerinin azalması, yüksek enflasyon ve gelecek aylarda artacak vergiler nedeniyle tüketicilerin, harcamalarında önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca zorlanacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Avrupa’da gaz sancısı: Ortadoğu’yu enerji krizinden çıkış kapısı olarak görüyor
EKONOMİ
Avrupa’da gaz sancısı: Ortadoğu’yu enerji krizinden çıkış kapısı olarak görüyor

İngiltere'de ambulanstaki hastaların hastane önünde beklerken öldüğü ortaya çıktı
DÜNYA
İngiltere'de ambulanstaki hastaların hastane önünde beklerken öldüğü ortaya çıktı
Vazgeçilmez olacaklar

Vazgeçilmez olacaklar

​Gelecekteki teknoloji hayatımızı baştan sona değiştirecek.
Kurala uymayana af yok

Kurala uymayana af yok

Pitbull ile yakalanan gence 14 bin 982 lira ceza kesildi.
Çağ dışı olan senin faşist zihniyetin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki

Aynı mahallede ikinci köpek saldırısı.

Tek şarjla bin km menzili ile geleceğe ışık tutuyor.
İstanbul ve Kocaeli zirvede

İstanbul ve Kocaeli zirvede

Geçen yıl 77 il ihracatını artırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.