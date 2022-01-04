İngiltere'de bireysel borçlanma son 16 ayın en yüksek seviyesinde

Dünyadaki ekonomik kriz Londra'yı da fena vurdu. Ekonomistlerin beklentisi, ülkede hanehalkı borçlanmasının kasımda 800 milyon sterlin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
Ekimde 1 milyar sterlin seviyesinde olan tüketicilerin net konut kredisi borçlanması da 3,7 milyar sterlin seviyesine yükseldi.
Uzmanlar, ülkede hanehalkı borçlanmasının kasımda beklentilerin üzerinde artış göstermesinin, tüketicilerin Noel alışverişlerini normalden daha erken yapmaya başlamasından kaynaklandığını belirtti.
Capital Economics Ekonomisti Bethany Beckett, konuya ilişkin değerlendirmesinde, son dönemde ülkede artan salgın vakalarının tüketicilerin önümüzdeki dönem harcamalarını baskılamasının beklendiğini aktararak, "Reel hanehalkı gelirlerinin azalması, yüksek enflasyon ve gelecek aylarda artacak vergiler nedeniyle tüketicilerin, harcamalarında önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca zorlanacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.