İngiltere'de cami ziyaret eden Corbyn'e yumurtalı saldırı

Spor

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk senaryosu: Kırılma maçını açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, BB Erzurumspor-Galatasaray maçı sonrasında şampiyonlukla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, Fatih Terim'in ikinci yarıda Mitroglou'yu çıkarıp Emre Akbaba'yı oyuna almasının skor odaklı olduğunu ifade ederken sezonun kırılma maçıyla ilgili dikkat çeken bir tespit yaptı.