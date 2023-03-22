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Dünya

İngiltere'de camiden dönen yaşlı adama saldırı: Üzerine yanıcı madde püskürterek ateşe verdi

İngiltere'nin Birmingham kentinde bir saldırgan, camiden evine dönen yaşlı adamı üzerine bir madde püskürterek ateşe verdi. Yaşlı adam yaralanırken, saldırgan ise cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı.

14:04 . 22/03/2023 Çarşamba
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İngiltere/Birmingham

İngiltere/Birmingham

İngiltere'de camiden dönen adamı, üzerine bir madde püskürterek ateşe veren saldırgan gözaltına alındı.


İngiltere'nin Birmingham şehrinde camiden evine dönen yaşlı adamı üzerine bir madde püskürterek ateşe veren ve yaralanmasına neden olan kişi gözaltına alındı.


İngiliz basınında yer alan haberlere göre, dün Birmingham'da yerel saatle 19.00'dan sonra camiden evine dönen yaşlı bir adamı ateşe veren kişi, cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı.


West Midlands Polisinin aktardığına göre, yaşlı adam camiden evine yürürken bir kişi yanına yaklaştı, kendisiyle konuştu ve ardından üzerine bilinmeyen bir madde püskürterek, ceketini ateşe verdi.


Ceketi alev alan ve yüzünde yanıklar oluşan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.


Polis, sosyal medyada paylaşılan ve adamın ateşe verildiğini gösteren görüntüyü soruşturma kapsamında incelemeye aldı.


Polis yetkilileri, ayrıca 27 Şubat'ta Londra'nın batısında meydana gelen benzer bir olaydan haberdar olduklarını, bunların birbiriyle bağlantılı olup olmadığını anlamak için Londra Metropolitan Polis Teşkilatı ile çalıştıklarını kaydetti.


Terörle mücadele polisi de olaya ilişkin soruşturma başlattı.




#İngiltere
#Birmingham
#Camii
2 saat önce
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