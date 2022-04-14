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Dünya İngilterede devlet destekli taciz Ukraynalı mülteci kadınlar İngiliz erkeklerin istismarına maruz kalıyor
AVRUPA

İngiltere’de devlet destekli taciz: Ukraynalı mülteci kadınlar İngiliz erkeklerin istismarına maruz kalıyor

İngiltere’ye sığınan Ukraynalılar, devlet destekli “Homes for Ukraine” (Ukraynalılar için evler) programıyla evlere yerleştiriliyor. Ancak mülteci kadınlar, uygulamayı suiistimal eden İngiliz erkeklerin taciz ve ahlaksız tekliflerine maruz kalıyor. BM, İngiltere’den uygulamanın denetlenmesini ve mülteci kadınlarla İngiliz bekar erkeklerin eşleşmesinin önüne geçmesini istedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere’de devlet destekli taciz: Ukraynalı mülteci kadınlar İngiliz erkeklerin istismarına maruz kalıyor
İngiltere'redeki Ukraynalı mülteci kadınlar tedirgin.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 4,6 milyon Ukraynalı yuvasını terk ederek, hayatta kalabilmek için başka ülkelere sığındı. İngiltere’de ortaya çıkan yüz kızartıcı olay ise insanlığın karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Guardian’ın haberine göre, İngiltere’ye sığınan Ukraynalı mülteci kadınlar, devlet destekli “Homes for Ukraine” programı vasıtasıyla İngiliz erkeklerin taciz, istismar ve ahlaksız tekliflerine maruz kaldı. İngiltere’de oturum almak isteyen Ukraynalıların yaşayacakları yeri belirtmeleri vize işlemleri için şart koşuluyor. Uygulama, ev paylaşımı için Ukraynalı mülteciler ile İngilizleri eşleştiriyor ve Ukraynalılar bu şekilde rahatça oturum alabiliyor. Ancak zayıf bir denetime tabi olan uygulamayı suistimal eden İngiliz erkeklerin, sığınma talebindeki Ukraynalı kadınları taciz ettiği ve ahlaksız tekliflerde bulunduğu ortaya çıktı.

“Homes for Ukraine” (Ukraynalılar için evler) programı.
“Homes for Ukraine” (Ukraynalılar için evler) programı.

AHLAKSIZ TEKLİFTE BULUNUYORLAR

  • Yaşadığı utanç verici olayı gazeteye anlatan 32 yaşındaki Ukraynalı bir kadın, eşleşme için beklediği sırada Facebook üzerinden erkeklerden müstehcen mesajlar aldığını ifade etti. Mesajlardan birinde Londra’da yaşayan yaşlı bir adam Ukraynalı kadına “Aynı odayı paylaşmak zorundayız, buna itirazın var mı?” ifadeleri ile ahlaksız teklifte bulundu. 22 yaşındaki bir diğer kadın ise, aldığı mesajlarda İngilizlerin tek odalı evde birkaç yatak odası olduğu yalanıyla kendisini kandırmaya çalıştıklarını, “Ben size yardım ederim, siz de bana” şeklinde taciz içerikli sesli mesajlar attıklarını anlattı.

BM’DEN HÜKÜMET YETKİLİLERİNE ÇAĞRI

Olayın patlak vermesi üzerine harekete geçen Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), İngiliz hükümetini uygulamayı denetlemesi ve Ukraynalı mülteci kadınlarla İngiliz bekar erkeklerin eşleşmesinin önüne geçmesi çağrısında bulundu. BMMYK yetkileri, eşleşme için uygulamaya başvuran İngilizlerin denetlenmesi ve Ukraynalı mülteci kadınların başvuru yapan ailelerle eşleştirilmesinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

BU İLK VUKUAT DEĞİL

  • Daha önce de Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde, Ukraynalı mülteci kadınların ve çocukların insan kaçakçıların hedefinde olduğu ortaya çıkmıştı. Ukrayna’dan kaçan çocukların tren garlarında kaybolduğu ve haber alınamadığı, çok sayıda kadının ise kötü muameleye maruz kaldığı belirtilmişti. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Ukrayna’daki savaştan kaçıp gelen kadın ve çocukların insan kaçakçılarından korunması için tren ve otobüs garlarındaki emniyet tedbirlerinin artırıldığını açıklamıştı.

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