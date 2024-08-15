İngiltere'de eski başbakan Liz Truss'a 'marullu' protesto: 'Ekonomiyi çökertti' pankartı açıldı sahneyi terk etti

İngiltere eski başbakanı Liz Truss, kampanyacıların arkasında marul resminin altında "Ekonomiyi çökertti" ifadesinin yazılı olduğu bir pankart açılmasının ardından kendi kitabını tanıtmak için düzenlenen bir etkinlikte sahneyi aniden terk etti.





Truss, şaka yapılmadan önce Donald Trump'a desteğini ifade ediyordu. Seyirciler onu alkışlamadan önce "Trump'ı destekliyorum ve kazanmasını istiyorum" dedi.





Birkaç dakika sonra, sunucu ona "bunun nereden geldiği hakkında hiçbir fikrim yok" dediğinde, izleyicilerden bazıları güldü, ardından o "Bu komik değil" diye mırıldandı ve mikrofonu elbisesinden çekip gitti. Ayrılırken bazıları tarafından alkışlandı.





'Komik değil' diyerek sahneyi terk etti

Başbakanlığı marulun raf ömrünü geçemeyen Truss, eski ABD Başkanı Donald Trump’a destek verdiği bir söyleşide arkasındaki ekrana uzaktan kumanda ile marullu pankart açıldı. Truss, “Komik değil” diyerek sahneyi terk etti.





Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Truss, ''Dün gece olanlar komik değildi. Aşırı sol aktivistler etkinliği bozdu, ardından güvenlik nedeniyle durdurulmak zorunda kaldı. Bu, insanları korkutmak ve özgür konuşmayı bastırmak için yapılıyor. Buna izin vermeyeceğim. Eylemciler aşırı sağcı olsaydı aynı tepkiyi görür müydük?'' ifadelerini kullandı.





What happened last night was not funny. Far-left activists disrupted the event, which then had to be stopped for security reasons.



This is done to intimidate people and suppress free speech. I won't stand for it.



Would we see the same reaction if the activists were far-right? — Liz Truss (@trussliz) August 14, 2024





45 günlük görev süresiyle İngiltere tarihine geçmişti





Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss, 45 günlük görev süresiyle İngiltere tarihine geçmişti.



