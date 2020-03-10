Dünya İngilterede Herrick Operasyonu şoku 2 ayda 14 eski asker intihar etti
AVRUPA

İngiltere'de Herrick Operasyonu şoku: 2 ayda 14 eski asker intihar etti

İngiltere'de son 2 ayda, Afganistan'dan dönen 14 eski askerin intihar ettiği belirlendi. İntiharlar, 2002-2014 yılları arasında İngiltere'nin Afganistan'da yürüttüğü Herrick Operasyonu'nda yer alan belirli bir grup arasında görüldü.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Times gazetesinin haberine göre, Afganistan'daki en kanlı muharebelerde yer alan eski askerler arasında intiharlar arttı.

Henüz bazı soruşturmalar tamamalanmasa da son 2 ayda 14 askerin intihar ettiği belirlendi.

İntiharlar, 2002-2014 yılları arasında İngiltere'nin Afganistan'da yürüttüğü Herrick Operasyonu'nda yer alan belirli bir grup arasında görüldü.

Gazilerden Sorumlu Devlet Bakanı Johnny Mercer, gazeteye yaptığı açıklamada, "bir intiharın bile çok fazla olduğunu" belirterek, "Afganistan'da belirli bir zamanda, en kanlı dönemde görev alan belirli bir birim içinde yakın zamanda görülen ölümlerden endişe duyduğunu" söyledi.

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Askerlerin ülkeye döndükten yıllar sonra intihar etmelerinin travma sonrası stres bozukluğundan kaynaklanmış olabileceğini kaydeden Mercer, son intiharların gazilere yönelik gelecek ay başlayacak olan tedavi ve destek programını öne alabileceği bilgisini paylaştı.

Haberde, 2018 ve 2019'da toplamda 120'den fazla askerin intihar ettiği de hatırlatıldı.

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