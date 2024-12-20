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İngiltere'de kaybolan Türk akademisyen Orhan Ekren'in cansız bedenine ulaşıldı

İngiltere'de kaybolan Türk akademisyen Orhan Ekren'in cansız bedenine ulaşıldı

00:5620/12/2024, Cuma
AA
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Türk akademisyen Orhan Ekren.
Türk akademisyen Orhan Ekren.

İngiltere'de 26 Kasım'da gittiği Londra'nın Camden bölgesinde akşam saatlerinde kaybolduğu açıklanan Prof. Dr. Orhan Ekren'in cansız bedeni bulundu. Ekren'in cansız bedeni, telefonunun son olarak sinyal verdiği nokta yakınlarında bir temizlik işçisi tarafından bulundu.

İngiltere'de kasım sonunda kaybolduğu açıklanan
Prof. Dr. Orhan Ekren
'in eşi Banu Ekren, Türk akademisyenin cansız bedeninin Londra'daki Regent kanalında bulunduğunu açıkladı.

AA muhabirine konuşan Banu Ekren, aile içinde birbirlerinin lokasyonlarını takip için kullandığı telefon uygulamasında sinyalin alındığı son nokta yakınlarında eşinin cenazesinin bulunduğunu söyledi.

Kimlik tespiti için aileye fotoğraflar gönderildi

Ekren'in paylaştığı bilgilere göre, 15 Aralık'ta bir belediye temizlik işçisi, Londra'nın Camden bölgesinden geçen Regent kanalında bir cansız beden bulunduğu ihbarı yaptı.

Yerel saatle sabah 10.00'da (TSİ 13.00) yapılan ihbarın ardından polisin kimlik tespiti için aileye fotoğraflar gönderdiğini anlatan Ekren, kimlik tespitinin 17 Aralık'ta tamamlandığını kaydetti.

Ekren, İngiltere'de otopsi çalışmalarının devam ettiğini, cenaze töreninin Orhan Ekren'in cenazesinin teslim alınmasından sonra İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılacağını sözlerine ekledi.

Türk akademisyen 26 Kasım'da kaybolmuştu

Başkent Londra yakınlarındaki Milton Keynes'te yaşayan Prof. Dr. Ekren'in, 26 Kasım'da gittiği Londra'nın Camden bölgesinde akşam saatlerinde kaybolduğu açıklanmıştı.

Londra Metropolitan Polisi, telefonu son olarak Regent kanalı kenarında sinyal veren Ekren'in bulunması için kanalın iki kere arandığı bilgisini vermişti.

Kanal kıyısında Ekren'in sırt çantası ve ıslak kıyafetleri bulunmuş, çantasından eşyalarının alınmadığı da görülmüştü.

Polis, Ekren'in bulunması için görgü tanıklarından yardım istemişti.

Bir temizlik işçisi, 15 Aralık'ta Londra'nın Camden bölgesinden geçen Regent kanalında bir cansız beden bulmuştu.



#Orhan Ekren
#Camden Town
#İngiltere
#Londra

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