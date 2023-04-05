|
Reklam
Reklam
Dünya

İngiltere'de korkutan beyin hastalığı alarmı: Keneden bulaşıyor

İngiltere'de nadir görülen bir beyin iltihabı vakası tespit edildi. Keneden taşınan bir virüsten kaynaklanan hastalıkla ilgili önlemler artırıldı. Hastalığa geçen yıl sadece bir kişide rastlandığı belirtildi.

15:25 . 5/04/2023 Çarşamba
Diğer
Arşiv

Arşiv

İngiltere'de keneler tarafından taşınan bir virüs nedeniyle oluşan nadir ensefalit (beyin iltihabı) vakası görüldü. BBC'nin haberine göre, Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) yetkilileri, "kene kaynaklı ensefalit (TBE)" riskinin halen düşük olduğunu ancak virüsü taşıyan kene türünün tüm İngiltere'de yaygın olması nedeniyle dikkatli olunması uyarısında bulundu. Yetkililerin açıklamasında, 2022'de sadece bir kişinin hastalığa yakalandığının tespit edildiği, virüsün bulaştığı kişilerin çoğunda hastalık belirtisi olmadığı ancak hastalığın beyinde ödem oluşturabileceği bilgisi yer aldı.

Ülke genelinde tedbirler artırıldı

Hastalık tespitinin hızlandırılması için test süreçlerinde değişiklik yapıldığını vurgulayan UKHSA yetkilileri, böcek ısırması halinde nasıl davranılması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu. İngiltere ve İskoçya'da, bir hastada muhtemel kene kaynaklı ensefalit görülmesi nedeniyle tedbirlerin artırıldığı kaydedildi. Ayrıca Yorkshire'da görülen teyitli vakanın ardından yetkililerin belirti görülmeyen temaslılara da virüs tespiti için kan testleri yaptığı açıklandı.

'Ormanlık alanlara gitmeyin' uyarısı

İngiltere'de ormanlık veya çayırlık alanlarda, daha çok geyiklerde görülen kenelerin insanlara da geçebildiği vurgulandı. Böceğin kan emerken virüs veya bakteri kaynaklı hastalıkları bulaştırabileceği, bunların en yaygın olanının TBE ve "laym hastalığı" olduğu bilgisi verildi.

Bakteri kaynaklı laym hastalığının antibiyotiklerle tedavi edildiği ancak TBE bulaşması riskinin düşük olduğu açıklandı.



#İngiltere
#Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı
#UKHSA
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.