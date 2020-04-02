Dünya İngilterede kabus büyüyor 569 kişi daha öldü
KORONAVİRÜS

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı - İngiltere'de koronavirüste son durum

İngiltere'de kabus büyüyor: 569 kişi daha öldü

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 569 artarak 2 bin 921'e ulaştı. Ülkede koronavirüs tespit edilen kişilerin toplamının 33 bin 718’e çıktığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 569 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 921'e çıkarken, vaka sayısı ise 4 bin 243 artışla 33 bin 718 oldu.

Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının gelecek 2-3 hafta boyunca artmaya devam etmesi bekleniyor.

Kovid-19 kurbanı sağlık çalışanları

Salgının yayılmasıyla İngiltere'de de doktor ölümleri devam ediyor. Son olarak Nijerya doğumlu Alfa Sa'adu, virüsle 2 hafta süren mücadeleyi kaybetti. 68 yaşında ölen Sa'adu'nun 40 yıl İngiltere'de hizmet verdikten sonra emekliye ayrıldığı ancak bir hastanede yarı zamanlı çalıştığı kaydedildi.

Daha önce de Müslüman doktorlar Amged El-Hawrani (55), Habib Zaidi (76) ile Adil El Tayar (63) Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İngiltere Başbakanı Johnson’ın durumu ağır
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İngiltere Başbakanı Johnson’ın durumu ağır

"İşler daha da kötüleşecek"

Kovid-19 testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson, ülkedeki her haneye gönderdiği mektupta; salgında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirtmişti.

İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise ülkede, ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını söylemişti.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

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Geçen hafta alınan kararlarla, halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken; marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, 3 isimde de hastalığın hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.

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