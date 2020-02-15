Dünya İngilterede koronaviüs paniği Milletvekili kendini tecrit etti
AVRUPA

İngiltere'de koronaviüs paniği: Milletvekili kendini tecrit etti

İngiltere'de bir milletvekili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan kişiyle aynı konferansa katıldığının anlaşılması üzerine kendini tecrit etti.

Haber Merkezi AA
Milletvekili, virüsün kuluçka dönemi olan 14 günlük süreçteki tüm programlarını iptal etti.
Milletvekili, virüsün kuluçka dönemi olan 14 günlük süreçteki tüm programlarını iptal etti.

Başkent Londra'da 6 Şubat'ta düzenlenen İngiltere Otobüs Zirvesi'nin katılımcılarının birinin koronavirüs taşıdığı belirlendi. Zirveyi düzenleyen Transport Times adlı dergi, İngiltere Kamu Sağlığı biriminin talimatıyla katılımcılara uyarı e-postası gönderdi. Elektronik postada katılımcılar kendilerini iyi hissediyorlarsa hiçbir şey yapmalarının gerekmediği belirtildi. Ancak katılımcıların içeride kalmaları, başkalarıyla temastan kaçınmaları ve ateş veya öksürük gibi belirtiler göstermeleri durumunda sağlık yetkililerini aramaları istendi.

Çin’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1524’e yükseldi: 8969 kişinin durumu ağır
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Çin’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1524’e yükseldi: 8969 kişinin durumu ağır

İşçi Partisinden milletvekili Alex Sobel

Dünyada Koronavirüs alarmı: 11 milyonluk şehir karantinaya alındı
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Dünyada Koronavirüs alarmı: 11 milyonluk şehir karantinaya alındı
Dünya bilim kurgu filmlerine konu olacak bir tehditle karşı karşıya. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın kısa sürede birçok ülkeye sıçradı, 11 milyon kişinin yaşadığı şehir karantinaya alındı. Peki koronavirüs nasıl ortaya çıktı ve insanlığı hangi boyutta tehdit ediyor?


Hastalık korkusundan karantinaya girdi

  • Yaklaşık 250 kişinin katıldığı etkinlikte, Ulaştırma Bakanı dahil hükümet yetkililerinin de yer aldığı bildirildi. Bu kişiler arasında bulunan ana muhalefetteki İşçi Partisinden milletvekili Alex Sobel, haberin duyulmasının ardından kendini tecrit ettiğini açıkladı. Riskin çok az olduğu konusunda bilgilendirilmesine rağmen hastaneyle irtibata geçtiğini kaydeden Sobel, "Önlem olarak 14 günlük kuluçka döneminin sona ereceği gelecek perşembeye kadar tüm görüşmeleri iptal ettik" dedi.

Tayvanlı turistten ilginç 'Koronavirüs' önlemi
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Tayvanlı turistten ilginç 'Koronavirüs' önlemi
İstanbul'daki vapur iskelesinde görüntülenen Tayvanlı turistin ilginç koronavirüs önlemi sosyal medyada gündem oldu. Turistin çantasındaki led ekranda akan 'Çinli değilim. Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem' yazısı görenleri güldürdü. O anların videosu internette binlerce kez paylaşıldı.

Ülkedeki vaka sayısı 9'a çıktı

Öte yandan Londra'da Çinli bir kadının testlerinin pozitif çıkmasının ardından İngiltere'de görülen vaka sayısı 9 oldu.

  • Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.
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Gizemli hayırsever bu kez Diyarbakır’da ortaya çıktı: Bakkaldaki veresiye defterini kapattı

Türkiye’nin birçok ilinde veresiye defterlerindeki borçları ödeyerek vatandaşlara para dağıtan gizemli hayırsever, bu kez Diyarbakır’da ortaya çıktı. Kentteki bazı bakkalları gezen hayırsever, toplam 12 bin 500 liralık borcu sildirdi. Borçlarının silindiğini öğrenen vatandaşlar sevinç yaşarken bazıları inanamayarak tekrar tekrar sorarak şaşkınlıklarını dile getirdi.

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