İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

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Gazeteci Ersin Çelik: LGBT dayatmasına karşı yapılan bu yürüyüş bütün toplumlara sirayet edecek

Küresel bir çeteye dönüşen LGBT lobisinin dayatmasına 'dur' demek için onbinlerce kişi Saraçhane Parkı'nda buluştu. Anne, baba, genç, çocuk onbinlerce kişinin katılım gösterdiği Büyük Aile Yürüyüşü'nde yenisafak.com Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, bu yürüyüşün ülke sınırları içerisinde kalmayacağını ve bütün toplumlara sirayet edeceğini belirterek LGBT'ye karşı atılacak devasa adımların ilki olduğunu söyledi.