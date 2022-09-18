Dünya İngilterede Kraliçe 2 Elizabeth anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı
AVRUPA

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı

İngiltere'de 8 Eylül'de hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth anısına ülke çapında 1 dakikalık ulusal saygı duruşunda bulunuldu.

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Haber Merkezi AA
İngilterede Kraliçe 2. Elizabeth anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı
İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in anısına ülke çapında TSİ 22.00'de 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss ve eşi Hugh O'Leary, Kraliçe'nin hayatı ve mirası üzerine düşünmek amacıyla yapılan saygı duruşuna Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde katıldı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenaze töreni, yarın başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki resmi törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip defnedilecek.

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