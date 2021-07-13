İngiltere'de maç günlerde aile içi şiddet atıyor: Takımı kaybeden İngilizler eşlerini dövüyor

Yapılan araştırmalara göre İngiltere başta olmak üzere tüm Avrupa'da maçlarla birlikte evde şiddet artıyor. 2010 Dünya Kupası ile bağlantılı yürütülen bir araştırmaya göre İngiltere'de maç günlerinde ev içi ve ev dışı şiddet oranlarında %37'lik bir artış görüldü.

ÖNEMLİ MAÇLARDA ŞİDDET ARTIYOR

Elde edilen verilere göre Avrupa'da büyük ve önemli maçlarda evdeki şiddet artıyor.

İNGİLZİLER İNGİLTERE KAYBETTİĞİNDE ŞİDDETE BAŞVURUYORLAR

İngiltere'de 2002, 2006, ve 2010 yıllarında aile içi istismar ve şiddet vakalarının maç tarihleriyle aynı dönemlerde arttığı belirtiliyor. Yapılan araştırmalara göre İngiltere maçlarda berabere kaldığında şiddet vakaları yüzde 26, kaybettiğinde ise yüzde 38 artıyor.

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HAFTASONLARI ZİRVEYE ÇIKIYOR

Raporlar ayrıca şiddetin, hafta sonu turnuvalarında da zirveye çıktığını gösteriyor. Bu tarihlerde ayrıca alkol satışlarının da arttığı buna bağlı olarak da şiddet olaylarına eğilimin arttığı vurgulanıyor.

MAÇ GÜNLERİ KORKUYLA BEKLENİYOR

Araştırmacılara göre İngiliz erkekler, takımları kaybederse partnerlerine yüzde 10 daha fazla şiddet uyguluyor. Futbol karşılaşmalarının 20 milyon izleyiciye hitap ettiği İngiltere'de maç günleri çoğu aile ve kadın tarafından korkuyla bekleniyor. Çalışmalar, şiddetin her geçen sene daha çok arttığı ve aile içi şiddetin kötüleştiğini ortaya koyuyor.

İngiliz holiganların vandallıkları tepki çekiyor.

İNGİLİZ HOLİGANLAR PASAPORT ENGELİ

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Öte yandan İngiliz holiganlar İngiltere futbolunun büyük bir sorunu olmaya devam ediyor. İngiliz polisi, Rusya’da yapılacak 2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde, futbol maçlarına girişi yasaklanan bin 312 holiganın pasaportlarını toplamaya yönelik operasyon kapsamında bin 254 pasaporta geçici olarak el koyduğunu açıklamıştı.

SPOR FIFA İngiltere-Rusya maçı öncesi çıkan şiddet olaylarını kınadı