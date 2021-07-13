Dünya İngilterede maç günlerde aile içi şiddet atıyor Takımı kaybeden İngilizler eşlerini dövüyor
AVRUPA

İngiltere'de maç günlerde aile içi şiddet atıyor: Takımı kaybeden İngilizler eşlerini dövüyor

20 milyonluk bir spor izleyici kitlesine sahip İnigiltere'de maç günleri aileler ve kadınlar tarafından endişe ve korku ile bekleniyor. Araştırmalara göre İngiltere başta olmak üzere Avrupa'da futbol maçlarıyla bağlantılı aile içi şiddet korkutucu boyutlarda. 2010 Dünya Kupası ile bağlantılı yürütülen bir araştırmaya göre İngiltere'de maç günlerinde ev içi ve ev dışı şiddet oranlarında %37'lik bir artış görüldü. İngiltere'de 2002, 2006, ve 2010 yıllarındanda aile içi istismar ve şiddet vakaları maç tarihleriyle aynı dönemlerde artıyor. Yapılan araştırmalarda İngiltere maçlarda berabere kaldığında şiddet vakaları yüzde 26, kaybettiğinde ise yüzde 38 artıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İngilterede maç günlerde aile içi şiddet atıyor: Takımı kaybeden İngilizler eşlerini dövüyor
İngiltere'de maç günlerinde aile içi şiddet artıyor.

Yapılan araştırmalara göre İngiltere başta olmak üzere tüm Avrupa'da maçlarla birlikte evde şiddet artıyor. 2010 Dünya Kupası ile bağlantılı yürütülen bir araştırmaya göre İngiltere'de maç günlerinde ev içi ve ev dışı şiddet oranlarında %37'lik bir artış görüldü.

ÖNEMLİ MAÇLARDA ŞİDDET ARTIYOR

Elde edilen verilere göre Avrupa'da büyük ve önemli maçlarda evdeki şiddet artıyor.

İNGİLZİLER İNGİLTERE KAYBETTİĞİNDE ŞİDDETE BAŞVURUYORLAR

İngiltere'de 2002, 2006, ve 2010 yıllarında aile içi istismar ve şiddet vakalarının maç tarihleriyle aynı dönemlerde arttığı belirtiliyor. Yapılan araştırmalara göre İngiltere maçlarda berabere kaldığında şiddet vakaları yüzde 26, kaybettiğinde ise yüzde 38 artıyor.

HAFTASONLARI ZİRVEYE ÇIKIYOR

Raporlar ayrıca şiddetin, hafta sonu turnuvalarında da zirveye çıktığını gösteriyor. Bu tarihlerde ayrıca alkol satışlarının da arttığı buna bağlı olarak da şiddet olaylarına eğilimin arttığı vurgulanıyor.

MAÇ GÜNLERİ KORKUYLA BEKLENİYOR

Araştırmacılara göre İngiliz erkekler, takımları kaybederse partnerlerine yüzde 10 daha fazla şiddet uyguluyor. Futbol karşılaşmalarının 20 milyon izleyiciye hitap ettiği İngiltere'de maç günleri çoğu aile ve kadın tarafından korkuyla bekleniyor. Çalışmalar, şiddetin her geçen sene daha çok arttığı ve aile içi şiddetin kötüleştiğini ortaya koyuyor.

İngiliz holiganların vandallıkları tepki çekiyor.
İngiliz holiganların vandallıkları tepki çekiyor.

İNGİLİZ HOLİGANLAR PASAPORT ENGELİ

Öte yandan İngiliz holiganlar İngiltere futbolunun büyük bir sorunu olmaya devam ediyor. İngiliz polisi, Rusya’da yapılacak 2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde, futbol maçlarına girişi yasaklanan bin 312 holiganın pasaportlarını toplamaya yönelik operasyon kapsamında bin 254 pasaporta geçici olarak el koyduğunu açıklamıştı.

FIFA İngiltere-Rusya maçı öncesi çıkan şiddet olaylarını kınadı
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FIFA İngiltere-Rusya maçı öncesi çıkan şiddet olaylarını kınadı

Rus holigandan dehşete düşüren açıklama
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İngiltere'de maç günlerde aile içi şiddet atıyor: Takımı kaybeden İngilizler eşlerini dövüyor
Dünya

İngiltere'de maç günlerde aile içi şiddet atıyor: Takımı kaybeden İngilizler eşlerini dövüyor

20 milyonluk bir spor izleyici kitlesine sahip İnigiltere'de maç günleri aileler ve kadınlar tarafından endişe ve korku ile bekleniyor. Araştırmalara göre İngiltere başta olmak üzere Avrupa'da futbol maçlarıyla bağlantılı aile içi şiddet korkutucu boyutlarda. 2010 Dünya Kupası ile bağlantılı yürütülen bir araştırmaya göre İngiltere'de maç günlerinde ev içi ve ev dışı şiddet oranlarında %37'lik bir artış görüldü. İngiltere'de 2002, 2006, ve 2010 yıllarındanda aile içi istismar ve şiddet vakaları maç tarihleriyle aynı dönemlerde artıyor. Yapılan araştırmalarda İngiltere maçlarda berabere kaldığında şiddet vakaları yüzde 26, kaybettiğinde ise yüzde 38 artıyor.
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