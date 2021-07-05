İngiltere'de maske zorunluluğu 19 Temmuz'da kalkıyor: Tercihe bağlı olacak

İngiltere'de normalleşme adımları kapsamında maske kullanımının tercihe bağlı olacağı belirtildi.

İngiliz bakan Jenrick, maske kullanımının kişisel tercih olacağını söyledi. Tüm kısıtlamaların 19 Temmuz'da kaldırılacağı konuşuluyor.

İngiltere, halkın yüz maskeleri de dahil olmak üzere "kişisel sorumlulukları" yerine getireceği ve yasal kısıtlamaların olmadığı yeni bir döneme giriyor.

Emlak Bakanı Robert Jenrick, BBC'de katıldığı yayında yaptığı açıklamada, insanların maskeler konusunda "farklı sonuçlara varacağını", ancak "doğru karar vereceklerine inandığını" söyledi.

19 TEMMUZ'DA KALDIRILMASI BEKLENİYOR

Jenrick, salgın döneminde maske kullanımının kişisel tercih olacağını kaydetti. İngiltere'de, tüm yasal kısıtlamaların 19 Temmuz'da kaldırılması bekleniyor.

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Ülkede 28 gün içinde 24 bin 248 koronavirüs vakası ve 15 ölüm daha kaydedildi.

Ancak Jenrick, kısıtlamalar hafifletildikçe vakaların önemli ölçüde artmaya devam edebileceği konusunda da uyardı.

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