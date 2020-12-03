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Dünya İngilterede patlama İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi
AVRUPA

İngiltere'de patlama: İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi

İngiltere'nin Bristol kentine bağlı Avonmouth bölgesinde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ifade ediliyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine itfaiye ekipleri intikal etti.
Olay yerine itfaiye ekipleri intikal etti.

İngiltere'nin Bristol kentine bağlı Avonmouth bölgesinde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

  • İngiltere’nin Bristol kentine bağlı Avonmouth bölgesindeki bir depoda şiddetli bir patlamanın meydana geldiği duyuruldu. İngiliz medyası, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ifade edilirken; patlamanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

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