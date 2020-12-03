İngiltere'de patlama: İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi

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Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu söyledi. Belözoğlu, "Mevcut yapımızın şampiyonluğa ulaşabilecek bir yapı olduğunu biliyoruz. Samandıra'da hocamızın liderliğinde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.