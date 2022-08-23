İngiltere'de savaş çanları çalmaya başladı

Rusya Ukrayna savaşı aylardır devam ederken İngiltere'den dikkatçeken bir çıkış geldi. İngiltere ordusunun en kıdemli subaylardan biri olarak gösterilen Paul Carney, birliklere 'Rusya ile savaşa hazır olun' uyarısında bulundu.
SEVDİKLERİNİZİ HAZIRLAYIN
Ordunun en yüksek rütbeli teğmeni Carney, Soldier dergisine yazdığı makalesinde; "Hepimizin fiziksel olarak operasyonlara uygun olup olmadığımızı kontrol etmemizi istiyorum. Ayrıca, yokluğumuzda genellikle en zor role sahip olan sevdiklerimizi ve ailelerimizi hazırlamamız da önemlidir." ifadelerini kullandı.
DÜNYA DEĞİŞTİ
Potansiyel bir dağıtım için görüşmelerin olabileceğini dile getiren Carney, "Dünya değişti ve yeni gerçeklere hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullandı.
Sabah'ta yer alan haberde; Ordunun eski başkanı General Sir Richard Dannatt ise "Bu, Ordunun en üst düzey askerinin ihtiyatlı tavsiyesidir. Bu, Ordunun Ukrayna'ya konuşlanmak üzere olduğu anlamına gelmez, ancak barış zamanında hayatın her alanında savaşa hazırlanmak herhangi bir ordunun görevidir." ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte, Avrupa'da bir savaş söz konusu olduğunda, İngiliz askerlerinin neler olabileceği konusunda gerçekçi olmaları gerektiğini belirtti.
İletişimsizlik ile ilgili açıklamalarında ise Rusya'nın cep telefonlarını dinleme olasığılı ifade edildi. Bu uyarı Haziran ayında Ordunun başındaki General Sir Patrick Sanders'ın bir uyarısına benzetildi.
ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI UYARISI
İngiltere ordu kumandanı General Sir Patrick Sanders Olası bir Üçüncü Dünya Savaşı'nda Rus ordusuyla savaşmaya hazırlanmaları gerektiği talimatı vermişti. Rusya Ukrayna savaşının yeni bir güvensizlik çağına yol açtığını dile getirmişti.
Sanders, "Artık müttefiklerimizle birlikte savaşabilecek ve savaşta Rusya'yı yenebilecek bir ordu oluşturmak için büyük bir zorunluluk var" ifadelerini kullanmıştı.