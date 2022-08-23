Dünya İngilterede savaş çanları çalmaya başladı
AVRUPA

İngiltere'de savaş çanları çalmaya başladı

İngiltere'de savaş çanları çalmaya başladı. Ordunun en kıdemli subaylardan biri olarak gösterilen Paul Carney, birliklerin Rusya ile savaşmaya hazır olması ve sevdiklerini de buna hazırlaması gerektiğini ifade etti.

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İngilterede savaş çanları çalmaya başladı
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Rusya Ukrayna savaşı aylardır devam ederken İngiltere'den dikkatçeken bir çıkış geldi. İngiltere ordusunun en kıdemli subaylardan biri olarak gösterilen Paul Carney, birliklere 'Rusya ile savaşa hazır olun' uyarısında bulundu.

SEVDİKLERİNİZİ HAZIRLAYIN

Ordunun en yüksek rütbeli teğmeni Carney, Soldier dergisine yazdığı makalesinde; "Hepimizin fiziksel olarak operasyonlara uygun olup olmadığımızı kontrol etmemizi istiyorum. Ayrıca, yokluğumuzda genellikle en zor role sahip olan sevdiklerimizi ve ailelerimizi hazırlamamız da önemlidir." ifadelerini kullandı.

DÜNYA DEĞİŞTİ

Potansiyel bir dağıtım için görüşmelerin olabileceğini dile getiren Carney, "Dünya değişti ve yeni gerçeklere hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Sabah'ta yer alan haberde; Ordunun eski başkanı General Sir Richard Dannatt ise "Bu, Ordunun en üst düzey askerinin ihtiyatlı tavsiyesidir. Bu, Ordunun Ukrayna'ya konuşlanmak üzere olduğu anlamına gelmez, ancak barış zamanında hayatın her alanında savaşa hazırlanmak herhangi bir ordunun görevidir." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, Avrupa'da bir savaş söz konusu olduğunda, İngiliz askerlerinin neler olabileceği konusunda gerçekçi olmaları gerektiğini belirtti.

İletişimsizlik ile ilgili açıklamalarında ise Rusya'nın cep telefonlarını dinleme olasığılı ifade edildi. Bu uyarı Haziran ayında Ordunun başındaki General Sir Patrick Sanders'ın bir uyarısına benzetildi.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI UYARISI

İngiltere ordu kumandanı General Sir Patrick Sanders Olası bir Üçüncü Dünya Savaşı'nda Rus ordusuyla savaşmaya hazırlanmaları gerektiği talimatı vermişti. Rusya Ukrayna savaşının yeni bir güvensizlik çağına yol açtığını dile getirmişti.

Sanders, "Artık müttefiklerimizle birlikte savaşabilecek ve savaşta Rusya'yı yenebilecek bir ordu oluşturmak için büyük bir zorunluluk var" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
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Rusya, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında İstanbul’da hazırlanan ateşkes anlaşması taslağını anımsatarak, “ABD, Ukrayna yönetimini caydırmasaydı barış çoktan sağlanırdı” açıklamasıyla Washington yönetimini suçladı.<br>
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TOPU KİEV’E ATTI<br>Atışmalı geçen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sonrasında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, “Ukrayna’da askeri harekâtın başlamasından yaklaşık bir ay sonra Kiev yönetimi barış arayışıyla bizimle masaya oturdu.<br>
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Türkiye’nin girişimiyle 29 Mart tarihinde İstanbul’da umut verici müzakereler gerçekleşti.<br>
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Anlaşma taslağı hazırlandı ancak Ukrayna heyeti ABD ile anlaşma metnini paylaştıktan sonra Kiev yönetimi çark etti. Geldiğimiz noktanın sorumlusu ABD ve NATO ittifakıdır” dedi.<br>
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Öte yandan Ukrayna konulu BMGK toplantısında ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Grennfield, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuyla güneyini tamamen ilhak etmeyi amaçladığını söyleyerek “Rusya’nın bu savaşta asıl amacı Ukrayna’yı haritalardan tamamen silmektir” ifadesini kullandı.<br>
Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
Rusya-Ukrayna savaşı 154'üncü gününü geride bırakırken, Kiev yönetimiyle müzakere masasını canlandırmanın yollarını arayan Moskova, İstanbul müzakere sürecini hatırladı.

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