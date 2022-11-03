Dünya İngilterede sığınmacılar Londranın merkezinde terk edildi
AVRUPA

İngiltere’de sığınmacılar Londra’nın merkezinde terk edildi

İngiltere’de, oldukça kalabalık olan Manston göçmen merkezinden alınan bir grup sığınmacı, başkent Londra’nın merkezinde terk edildi. “Under One Sky” adlı evsizlere destek olan yardım kuruluşuna göre, göçmen merkezinden nakledilen 11 sığınmacıdan oluşan bir grup, uygun kışlık kıyafetleri olmadan akşam saatlerinde başkentteki Victoria tren istasyonuna bırakıldı. Soğuk hava ve şiddetli yağmura rağmen, parmak arası terlik giydiği görülen sığınmacılara, yardım kuruluşu tarafından hızlıca gıda ve giysi tedarik edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İngiltere’de sığınmacılar Londra’nın merkezinde terk edildi
İngiltere

İngiltere’de, oldukça kalabalık olan Manston göçmen merkezinden alınan bir grup sığınmacı, başkent Londra’nın merkezinde terk edildi.

“Under One Sky” adlı evsizlere destek olan yardım kuruluşuna göre, göçmen merkezinden nakledilen 11 sığınmacıdan oluşan bir grup, uygun kışlık kıyafetleri olmadan akşam saatlerinde başkentteki Victoria tren istasyonuna bırakıldı. Soğuk hava ve şiddetli yağmura rağmen, parmak arası terlik giydiği görülen sığınmacılara, yardım kuruluşu tarafından hızlıca gıda ve giysi tedarik edildi.

İstasyonda bırakılan sığınmacıları fark eden “Under One Sky” yardım kuruluşunda gönüllü Danial Abbas, battaniyelere sarılan sığınmacıların, çok aç olduklarını belirterek, “Stresli, rahatsız ve tamamen şaşırmış durumdaydılar” dedi. İçişleri Bakanlığından, bir grup sığınmacının istasyona bırakılmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

GÖÇMEN MERKEZİNDEKİ KOŞULLAR TARTIŞMA YARATMIŞTI

Yaklaşık 1600 kapasiteli olan fakat son dönemde 4 binden fazla göçmenin tutulduğu merkezdeki aşırı kalabalık ve kötü koşullar ülkede tartışmalara neden olmuştu. İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman’ın, sığınmacıların gönderilebileceği yeni otelleri onaylamayı reddettiği ve yasal tavsiyeleri görmezden geldiğini öne sürmüştü.

Öte yandan, Braverman’ın, düzensiz göçmenlerin Manş Denizi üzerinden İngiltere’ye geçişini “istila” olarak nitelemesi de İçişleri Bakanına yönelik sert eleştirileri beraberinde getirmişti.

Hükümet, Manston’da göçmenleri 4 hafta boyunca yasaları ihlal ederek alıkoyduğu yönündeki haberlerin ardından sert eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı. Yasaya göre, sığınmacıların talepleri işlenirken merkezde 24 saatten fazla kalmaması gerekiyor.

İngiltere’ye bu yıl çoğunluğu Manş Denizi’ni geçerek on binlerce göçmenin geldiği, kente yaklaşık 40 bin kişinin ulaştığı kaydedilmişti.

İngiltere'den kritik faiz kararı: 27 yıl sonra en büyük artış
DÜNYA
İngiltere'den kritik faiz kararı: 27 yıl sonra en büyük artış
Rus askerin ilginç tavırları

Rus askerin ilginç tavırları

​Putin'in karşılanması sosyal medyada gündem oldu.
Mavi dil paniği

Mavi dil paniği

​Bir ilimiz karantinaya alındı: Ekipler harekete geçti.
Putin ikna oldu koridor açıldı

​'Erdoğan'ın desteğinden dolayı engellemeyeceğiz'

​En yüksek ekim ayı değerine ulaşıldı.
Bölgede tansiyon yükseliyor

Bölgede tansiyon yükseliyor

Japonya'dan Kuzey Kore'nin fırlattığı füzeye dair açıklama.

​'Bir metrelik bez parçası diyerek' aşağılayan sen değil miydin?

​Refah-Ana'yı ben yıktım.

​'Araplara ölüm' sloganları atıldı.

​Yunanistan mültecileri öldürmek için 'Gölge Ordu' kurdu.

​110 milyar metreküp rezerv.

​'Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak'

​Solunum yolu enfeksiyonları beş kat arttı.

​29 yıl sonra evlatlarının yanında.

​Beş milyar dolarlık ticaret şöleni.

​Katar Dünya Kupası'nda İslam'ı tanıtacak.

​Terapi duyguları ele veriyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya gönderme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.