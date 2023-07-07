İngiltere'de sıra dışı olay: Kendini Buckingham Sarayı'nın kapılarına kelepçeledi

İsveç’in bir yandan teröre hâmilik yapması, diğer yandan Müslümanların mukaddesine saldırmasının derin bir mânâsı olmak zorunda. Ancak bu, İsveç devletinin boyunu çok aşan derin bir siyaset. Bütün bunların asıl amacı Rusya ile iyi ilişkiler içinde olan ve askerî, iktisâdî ve siyâsî olarak güçlenen Türkiye’yi zora sokmak.