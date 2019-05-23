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Dünya İngilterede siyasi kriz Theresa Mayin yarın istifa etmesi bekleniyor
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AVRUPA

The Times gazetesi Theresa May'in istifa edeceğini iddia etti

İngiltere'de siyasi kriz: Theresa May'in yarın istifa etmesi bekleniyor

The Times gazetesi, İngiltere Başbakanı Theresa May'in yarın istifa etmesi beklendiğini ileri sürdü.

Haber Merkezi Diğer
İngiltere Başbakanı Theresa May
İngiltere Başbakanı Theresa May

The Times gazetesi, İngiltere Başbakanı Theresa May, Avam Kamarasında daha önce 3 kez reddedilen Brexit anlaşmasını haziran başında yeniden milletvekillerinin oyuna sunacağını açıklamıştı.

BREXİT ÇIKMAZI MAY'İ ZOR DURUMA DÜŞÜRDÜ

May, anlaşmayı Avam Kamarasından geçirebilmek için aralarında ikinci Brexit referandumunun oylanmasının da bulunduğu bir dizi "taviz" vereceğini açıklamıştı.

  • Başbakan May, partisi içindeki muhalif milletvekillerinden gelen istifa baskısı altında bulunuyor.

BORİS LİDERLİK İÇİN BEKLİYOR

Bu arada, eski Londra Belediye Başkanı ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson da, May'in görevden ayrılmasının ardından, Muhafazakâr Parti'deki liderlik yarışına gireceğini açıkladı.

ARKA KOLTUKTA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bütün gazetelerin manşetinde bu sabah Theresa May'in son kabine toplantısı sonrası makam aracının arka koltuğunda gözyaşları içinde otururken çekilmiş fotoğrafları yer aldı.

İngiliz Daily Mirror gazetesi
İngilterede siyasi kriz

İngiltere'de siyasi kriz

Yarın istifa etmesi beklenen May'in arka koltuktaki gözyaşları.
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