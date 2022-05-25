Dünya İngilterede şok edici işe alım Siyahi kadınlar dillerini ve dış görünüşünü değiştiriyor
AVRUPA

İngiltere'de şok edici işe alım: Siyahi kadınlar dillerini ve dış görünüşünü değiştiriyor

İngiltere'de yeni bir araştırmaya göre siyahi ve Asyalı kadınların yüzde 60'tan fazlası işe girmek için dillerini, saç stillerini, kıyafetlerini değiştirmek zorunda kalıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngilterede şok edici işe alım: Siyahi kadınlar dillerini ve dış görünüşünü değiştiriyor
Beyaz olmayan kadınların dörtte üçü işyerinde bir tür ırkçılık yaşıyor

Yeni bir araştırma, siyahi kadınların iş yerindeki yaygın yapısal ırkçılık nedeniyle davranışlarını ve çoğu durumda isimlerini değiştirmeye zorlandıklarını ortaya çıkardı.

Cinsiyet eşitliği örgütü Fawcett Society ve ırk eşitliği düşünce kuruluşu Runnymede Trust tarafından hazırlanan bir rapora göre, beyaz olmayan kadınların dörtte üçü işyerinde bir tür ırkçılık yaşarken, dörtte birinden fazlası ırkçı hakaretlerle karşı karşıya kalıyor.

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Kuruluşlar, Birleşik Krallık genelinde siyahi ve Asyalı mirasa sahip 2.000 kadın ve 1.000'den fazla beyaz kadınla anket yaparak işyerindeki ırkçılık sorununu vurguladı.

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Beyaz olmayan kadınların yüzde 60'tan fazlası uyum sağlamak için dillerini, saç stillerini, kıyafetlerini değiştirerek iş yerinde kimliklerini bir şekilde gizlemeleri gerektiğini söyledi. Müslüman ve siyah Afrikalı kadınların yarısından fazlası ise işte giydikleri kıyafetleri değiştirdiklerini söylerken, Hint mirasına sahip olanların dörtte biri isimlerini değiştirdiklerini söyledi.

Araştırma ayrıca kariyer ilerlemesinde kalıcı engeller buldu; siyahi kadınların yarısından fazlası başvuru veya mülakat sürecinde ayrımcılığı rapor etti ve yüzde 42'sinin terfi için bekletildiğinin altını çizdi.

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Ayrıca Pakistanlı, Bangladeşli ve Hint kökenli katılımcıların yaklaşık üçte biri, bir yöneticinin işte ilerlemelerini aktif olarak engellediğini sözlerine ekledi.

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