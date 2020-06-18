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Dünya İngilterede sosyal medyadan esinlenen deney Marketten alıp, kuluçkaya yatırdığı yumurtalardan ördek çıktı
AVRUPA

İngiltere'de sosyal medyadan esinlenen deney: Marketten alıp, kuluçkaya yatırdığı yumurtalardan ördek çıktı

İngiltere’de marketten aldığı yumurtaları kuluçkaya yatıran Lello adlı bir kadının testi başarılı sonuç verdi. Yumurtalardan ördek çıktı.

Haber Merkezi DHA
Yumurtaların 3’ünden ördek çıktı.
Yumurtaların 3’ünden ördek çıktı.

İngiltere’de sıra dışı bir olay yaşandı. Charli Lello adlı bir kadın, marketten aldığı ördek yumurtalarını kuluçkaya yatırarak, yaptığı testin olumlu sonuç verdi.

  • Yumurtaların 3’ünden ördek çıktı. Civcilerinin adına Beep, Peep ve Meep koyan Lello, ABD medyasına yaptığı açıklamada,denemeyi bir sosyal medya hesabında gördüğünü ve kendisinin de deneyi gerçekleştirme kararı aldığını ifade etti.

SOSYAL MEDYADAN ESİNLENDİ

Lello testin bıldırcın yumurtaları üzerinde gerçekleştiğini ancak gittiği markette ördek yumurtası bulduğunu ve işe yarayacağını düşündüğünü belirtti.

Testin başarılı olduğunu ve bunun "harika bir duygu" olduğunu da belirten Lello aynı şeyi yapmak isteyen herkesin araştırma yapmasını, ördeklere bakmak için doğru düzeneğe ve alana sahip olduklarına emin olması gerektiğini vurguladı. Söz konusu yumurtaların satıldığı market ise ABD medyasına yaptığı açıklamada, bu durumun son derece nadir olduğunu belirtti.

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