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Dünya İngilterede Trumpın resmedildiği uyuşturucu ele geçirildi Son derece tehlikeli
AVRUPA

İngiltere’de Trump'ın resmedildiği uyuşturucu ele geçirildi

İngiltere’de Trump'ın resmedildiği uyuşturucu ele geçirildi: Son derece tehlikeli

İngiltere'nin Bedfordshire bölgesinde polis, ABD Başkanı Donald Trump'ın resmedildiği turuncu renkli uyuşturucu madde ele geçirdiğini duyurdu. Polis, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin son derece tehlikeli olduğu konusunda halkı uyardı.

Haber Merkezi DHA
Ele geçirilen uyuşturucular...
Ele geçirilen uyuşturucular...

Bedfordshire polisi, 30'lu yaşlarında bir adamın ABD Başkanı Trump’a benzeyen turuncu uyuşturucu madde içeren tabletleri tedarik ettiği şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Polis şefi Ryan Barnes yaptığı açıklamada "Suçlular uyuşturucu satmanın ve onları daha çekici hale getirmenin sürekli yeni yollarını buluyor" dedi.

DHA

"Son derece tehlikeli"

Barnes, “Daha önce popüler bir dizi ürün gibi tasarlanmış uyuşturucu madde içeren tabletleri gördük ve bunun son örneği de Donald Trump’lar” ifadelerini kullandı. Polis Şefi Barnes, “Donald Trump'lar son derece tehlikeli tabletlerdir ve bunları alan herkesi ciddi şekilde tehlikeye sokabilir” dedi.

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