İngiltere’de Türk kökenli belediye başkanı Özaydın'a Kur’an-ı Kerim tilavetli mazbata töreni

İngiltere'nin başkenti Londra'nın 32 semtinden biri olan Enfield'de, Türk kökenli Sabri Özaydın, bir kez daha belediye başkanlığına seçildi.
Özaydın başkanlığa seçilmesinin ardından "Bana güvendiğiniz için içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bana göstermiş olduğunuza güvenle birlikte bu sorumluluğu alıyorum" dedi.
Seçimin ardından Londra'da mazbata töreni düzenlendi. Tüm meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen töreden, Kur’an-ı Kerim okundu. Hafız Murat Küçük tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardınsan dualar edildi.