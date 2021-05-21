Dünya İngilterede Türk kökenli belediye başkanı Özaydına Kuran-ı Kerim tilavetli mazbata töreni
AVRUPA

İngiltere’de Türk kökenli belediye başkanı Özaydın'a Kur’an-ı Kerim tilavetli mazbata töreni

İngiltere’nin başkenti Londra’da, Türkiye kökenli nüfusun yoğun yaşadığı Enfield bölgesinde Sabri Özaydın, üst üste ikinci kez belediye başkanlığı görevine seçildi. Özaydın'ın mazbata töreninde, Kur’an-ı Kerim okundu. Hafız Murat Küçük tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Haber Merkezi Diğer
İngiltere’de Türk kökenli belediye başkanı Özaydına Kur’an-ı Kerim tilavetli mazbata töreni
Törenden görüntü.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın 32 semtinden biri olan Enfield'de, Türk kökenli Sabri Özaydın, bir kez daha belediye başkanlığına seçildi.

Özaydın başkanlığa seçilmesinin ardından "Bana güvendiğiniz için içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bana göstermiş olduğunuza güvenle birlikte bu sorumluluğu alıyorum" dedi.

Seçimin ardından Londra'da mazbata töreni düzenlendi. Tüm meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen töreden, Kur’an-ı Kerim okundu. Hafız Murat Küçük tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardınsan dualar edildi.

İngiltere’de Enfield’in Türk kökenli belediye başkanı Özaydın'a Kur’an-ı Kerim tilavetli mazbata töreni
OYNAT 01:21
İngiltere’de Enfield’in Türk kökenli belediye başkanı Özaydın'a Kur’an-ı Kerim tilavetli mazbata töreni
İngiltere'nin başkenti Londra'da, Türkiye kökenli nüfusun yoğun yaşadığı Enfield bölgesinde Sabri Özaydın, üst üste ikinci kez belediye başkanlığı görevine seçildi. Özaydın'ın mazbata töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu.
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