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Dünya

İngiltere'de ulaşım krizi: Seferler iptal edildi binlerce kişi yolda kaldı

İngiltere'de ücret anlaşmazlığı nedeniyle başlatılan grev sonrası çok sayıda sefer iptal edildi. Ülke genelinde ulaşım sıkıntıları yaşanıyor.

12:29 . 1/02/2023 Çarşamba
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İngiltere

İngiltere

İngiltere
'de demiryolu çalışanları, çalışma koşullarında iyileştirme talebiyle iş bırakmaya karar verdi.

Grev, ülke genelinde ulaşım sıkıntılarını beraberinde getirdi.

İstasyon boş kaldı

Başkent Londra'da grev sonucunda raylı sistem ulaşım servisleri askıya alınınca boş Euston Tren İstasyonu görüntülendi.

Bugün ve cuma günü için çok sayıda tren seferi iptal edildi. Guardian'ın haberine göre, yolculardan, seyahatlerinden önce ulaşımla ilgili bilgileri kontrol etmeleri istendi.

Ücret anlaşmazlığı yaşanıyor

Tren makinistleri sendikası, ücret anlaşmazlığını çözmek için yapılan müzakerelerin "geriye gittiğini" belirterek, daha fazla grevin gerçekleştirilebileceği konusunda uyardı.



#İngiltere
#Tren
#grev
1 saat önce
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İngiltere'de ulaşım krizi: Seferler iptal edildi binlerce kişi yolda kaldı
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