İngiltere'de ulaşım krizi: Seferler iptal edildi binlerce kişi yolda kaldı

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İngiltere
Grev, ülke genelinde ulaşım sıkıntılarını beraberinde getirdi.
Başkent Londra'da grev sonucunda raylı sistem ulaşım servisleri askıya alınınca boş Euston Tren İstasyonu görüntülendi.
Bugün ve cuma günü için çok sayıda tren seferi iptal edildi. Guardian'ın haberine göre, yolculardan, seyahatlerinden önce ulaşımla ilgili bilgileri kontrol etmeleri istendi.
Tren makinistleri sendikası, ücret anlaşmazlığını çözmek için yapılan müzakerelerin "geriye gittiğini" belirterek, daha fazla grevin gerçekleştirilebileceği konusunda uyardı.