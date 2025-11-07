Yeni Şafak
İngiltere'de yanlışlıkla serbest bırakılan mahkumlar yakalandı

18:347/11/2025, Cuma
AA
Chelmsford Cezaevi
İngiltere'de son iki haftada yanlışlıkla salınan 3 suçludan sonuncusu Londra Metropolitan Polisi tarafından Finsbury Park bölgesinde yakalandı. Yakalanan kişi, kayıp mahkum Kaddour-Cherif olmadığını iddia etse de memurlardan biri, şahsı "belirgin eğri burnu" sayesinde tespit etti.

İngiltere'de son iki haftada yanlışlıkla cezaevlerinden salıverilen 3 mahkumdan sonuncusu olan Brahim Kaddour-Cherif, Londra'da yakalandı.

Cinsel saldırı suçundan 9 Eylül'de girdiği cezaevinden 29 Ekim'de yanlışlıkla salıverilen ve kaçak olarak bulunduğu İngiltere'den sınır dışı edilme işlemleri süren Kaddour-Cherif'i gördüğünü iddia edenler, polise ihbarda bulundu.

Londra Metropolitan Polisi, Kaddour-Cherif olduğu iddia edilen kişiyi İngiltere saatiyle 11.30'da (TSİ 14.30) Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park bölgesinde durdurdu.

Bu sırada bölgede bulunan Sky News ekibinin kameralarına yansıyan görüntülere göre, yakalanan şahıs, Kaddour-Cherif olmadığını iddia ederek teslim olmamak için direndi.

Polisler, kayıp mahkumun fotoğrafları ile yakalanan şahsın görüntüsünü kıyaslamaya çalışırken memurlardan biri, yakalanan kişinin Kaddour-Cherif olduğunun
"belirgin eğri burnu"
sayesinde tespit edildiğini söyledi.

Kelepçelenen Kaddour-Cherif, neden salıverildiğini bilmediğini ve kendi hatası olmadığını kaydetti.

Londra Metropolitan Polisi, Kaddour-Cherif'in gözaltına alındığını ve yanlışlıkla serbest bırakıldığı, Wandsworth Cezaevine bilgi verildiğini açıkladı.

İngiltere Adalet Bakanı David Lammy de X platformundan yaptığı açıklamada,
"Kriz içinde bir cezaevi sistemi devraldık. Bu durumun sebep olduğu yanlış salıvermelerin sayısı karşısında şok içindeyim. Bu nedenle daha sert serbest bırakma kontrolleri getirme, inceleme başlatma ve eskimiş cezaevi sistemini kaldırma adımlarını atıyoruz."
ifadelerini kullandı.

Yanlışlıkla salıverilenlerden biri sınır dışı edildi, diğeri kendisi teslim oldu

İngiltere'de son iki haftada 3 suçlu, yanlışlıkla cezaevinden salıverilmiş, bu durum muhalefetin büyük tepkisini çekmişti.

İlk olarak ülkede düzensiz göçmenlerin tutulduğu otellerin önünde göç karşıtı eylemlerin başlamasına sebep olan Etiyopyalı sığınmacı Hadush Kebatu, 24 Ekim'de yanlışlıkla salıverilmişti.

İki cinsel saldırı suçuyla tutulduğu Chelmsford Cezaevinden yanlışlıkla salıverilen Kebatu, iki gün sonra 65 kilometre uzaklıkta Londra'daki bir parkta bulunmuştu.

Kebatu ve görgü tanıkları, Etiyopyalı sığınmacının defalarca polise giderek yanlışlık yapıldığını söylemesine rağmen ilgilenilmediğini belirtmişti. Kebatu, tekrar yakalandıktan sonra 500 sterlin (yaklaşık 28 bin lira) verilerek Etiyopya'ya sınır dışı edilmişti.

Dolandırıcılık suçundan Wandsworth Cezaevine girdiği 3 Kasım'da yanlışlıkla salıverilen William Smith ise 3 gün sonra kendiliğinden cezaevine giderek teslim olmuştu.

Smith'in cezaevi dışında yayın yapan gazetecilerin önünden geçerek kameralara el sallaması ve teslim olmadan önce cezaevi kapısında bir süre vakit geçirirken kimsenin onu gelip teslim almaması dikkati çekmişti.



#Chelmsford Cezaevi
#İngiltere
#Mahkum
