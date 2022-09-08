İngiltere'de yeni kabine açıklandı: Johnson’ın muhalifleri yok

ENERJİ FATURALARI<br>Aynı manşetle çıkan Daily Telegraph da enerji faturalarının yıllık 2 bin 500 sterlinde (yaklaşık 52 bin TL) dondurulacağını yazdı. Gazeteye konuşan uzmanlar, Truss’ın açıkladığı planlar sayesinde önümüzdeki yıla dair enflasyon tahminlerinin düştüğünü söyledi. Daily Telegraph Politika Editörü Ben Riley-Smith, Truss’ın kıdemli muhafazakar siyasetçilerden gelen çağrılara rağmen partinin her kesiminden siyasetçiler yerine sadece kendi destekçilerinden oluşan bir kabine kurduğunu yazdı. Gazeteye, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin Truss’la görüşen ilk yabancı lider olduğunu ve onu Ukrayna’ya davet ettiğini aktardı.<br>