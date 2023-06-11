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Dünya

İngiltere'de yılın en yüksek sıcaklık değerleri kaydedildi

İngiltere'nin güneydoğusunda 32,2 derece, İskoçya'da 29,8 ve Kuzey İrlanda'da 25,3 dereceyle 10 Haziran'da, bu yılın en yüksek sıcaklıkları görüldü.

15:54 . 11/06/2023 Pazar
AA
İngiltere

İngiltere

Met Office verilerine göre, 10 Haziran'da, İngiltere'nin güneydoğusunda Surrey bölgesindeki Chertsey'de sıcaklıklar 32,2 dereceye ulaştı. Bu sıcaklıklar, yılın en yüksek değerleri olarak kayıtlara geçti.

İskoçya'da da Auchincruive bölgesinde 29,8 derece ve Kuzey İrlanda'da Armagh şehrinde 25,3 dereceyle yılın sıcaklık rekoru kırıldı.

Met Office ve İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, ülkede bu hafta sonu için aşırı sıcaklık kaynaklı sağlık sorunları yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu. Met Office, sıcaklıkların hafta başında da devam edeceğini öngörerek bu tarihleri 13 Haziran'a kadar uzattı.

İngiltere'de bugüne kadar en yüksek sıcaklık 40,3 dereceyle 19 Temmuz 2022'de kaydedilmişti.


#aşırı sıcak hava
#İngiltere'de sıcaklık artışı
#met office
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