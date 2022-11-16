Dünya İngilterede yumurta krizi kapıda Kıtlık yaşanabilir uyarısı
AVRUPA

İngiltere’de yumurta krizi kapıda: 'Kıtlık yaşanabilir' uyarısı

İngiltere’de yumurta üreticileri, artan maliyetler nedeniyle, yumurta kıtlığı yaşanabileceği konusunda uyardı. Yumurta üreticileri, artan yem ve enerji maliyetleri sebebiyle süpermarketlere yumurta fiyatlarını arttırma çağrısında bulunmuştu.

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Haber Merkezi AA
İngiltere’de yumurta krizi kapıda: Kıtlık yaşanabilir uyarısı
​İngiltere’de yumurta krizi kapıda: 'Kıtlık yaşanabilir' uyarısı.

Yumurta üreticileri, artan yem ve enerji maliyetleri sebebiyle süpermarketlere yumurta fiyatlarını arttırma çağrısında bulunmuştu. Ancak süpermarketler üreticilerin bu taleplerini yerine getirmemişlerdi.

İngiltere’deki Yumurta Üreticileri Birliği’nden yapılan açıklamada, tavukların beslenme maliyetinin yüzde 50, enerji maliyetlerinin yüzde 40, yakıt maliyetlerinin ise yüzde 30 oranında arttığı duyuruldu.

Üreticilerin artan maliyetlerde artık baş edemediği, bu nedenle Tesco, Asda, Morrisons, Sainsbury’s, Aldi, Lidl, Marks & Spencer ve Waitrose’dan gibi süpermarketlerde serbest dolaşan ve organik yumurta fiyatlarının düzine başına 40p oranında arttırılması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

Ülkede yumurta kıtlığı yaşanabilir

  • Birlik açıklamasında, süpermarketlerin bu talebi yerine getirmemesi durumunda, yakında boş market rafları ile karşı karşıya gelmelerinin kaçınılmaz olacağını sözlerine ekledi.
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