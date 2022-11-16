​İngiltere’de yumurta krizi kapıda: 'Kıtlık yaşanabilir' uyarısı.

Yumurta üreticileri, artan yem ve enerji maliyetleri sebebiyle süpermarketlere yumurta fiyatlarını arttırma çağrısında bulunmuştu. Ancak süpermarketler üreticilerin bu taleplerini yerine getirmemişlerdi.

İngiltere’deki Yumurta Üreticileri Birliği’nden yapılan açıklamada, tavukların beslenme maliyetinin yüzde 50, enerji maliyetlerinin yüzde 40, yakıt maliyetlerinin ise yüzde 30 oranında arttığı duyuruldu.

Üreticilerin artan maliyetlerde artık baş edemediği, bu nedenle Tesco, Asda, Morrisons, Sainsbury’s, Aldi, Lidl, Marks & Spencer ve Waitrose’dan gibi süpermarketlerde serbest dolaşan ve organik yumurta fiyatlarının düzine başına 40p oranında arttırılması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

Ülkede yumurta kıtlığı yaşanabilir