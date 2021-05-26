Dünya İngilteredeki İsrailin SİHA fabrikasında eylem yapanlara polis tarafından gözaltı
AVRUPA

İngiltere'deki İsrail'in SİHA fabrikasında eylem yapanlara polis tarafından gözaltı

İngiltere'nin Leicester kentinde bir grubun İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne saldırmak için kullandığı insansız hava araçları ürettiği Elbit-Thale Systems binasında başlattıkları eylemleri sürdürüyor. Geçtiğimiz çarşamba başlattıkları eylemde bir grup, kendilerini kapıya zincirlerken çatıya çıkan 4 kişilik bir grup da Filistin bayrağı açıp binanın duvarlarını İsrail'in döktüğü kanı simgelediklerini söyledikleri kırmızı boyayla boyamıştı.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
İngilteredeki İsrailin SİHA fabrikasında eylem yapanlara polis tarafından gözaltı
Eylemcilerin fabrikaya girdiği ve SİHA'ları gördüğü belirtilmişti.

İngiltere'de, Filistin'e destek verenlerin eylem yaptığı İsrail savunma şirketine ait SİHA fabrikasında 8 gündür üretim yapılamıyor. Polis eylemcilere su ve gıda ulaştırmaya çalışan kişilere engel olarak gözaltına alıyor.

İngiltere merkezli Palestine Action adlı eylem grubu üyelerinin, 19 Mayıs'ta Leicester kentindeki Elbit-Thale Systems binasında başlattıkları eylem kararlılıkla sürdürülüyor.

Geçtiğimiz çarşamba başlattıkları eylemde bir grup, kendilerini kapıya zincirlerken çatıya çıkan 4 kişilik bir grup da Filistin bayrağı açıp binanın duvarlarını İsrail'in döktüğü kanı simgelediklerini söyledikleri kırmızı boyayla boyadı.

Son olarak polis çatıdaki eylemcilerden üçünü zorla gözaltına aldı. Yapılan açıklamada "Polis ne yaparsa yapsın, insanlar için eylemleri sürdüreceğiz" denildi.

Eylemcilere su ve yiyecek temin etmek isteyenleri engellemişti

Eylemcilerin su ve yiyecekleri bittiği halde polisin eylemcilere su ve yiyecek ulaştırılması engellemişti. Grup tarafından yapılan açıklamada "Aktivistler vazgeçmeyecek, çatıda kalmaya devam edecekler. Bu nedenle herkesi, polise karşı gelerek onlara su ve yiyecek ulaştırmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Bu çağrının ardından üretim tesisine giderek eylemcilere su ve yiyecek vermeye çalışan bir kişi ise polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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İsmi açıklanmayan kişi, gözaltına alınmadan önce Palestine Action'ın Twitter hesabından yayınlanan videosunda, "Protestocular, su ve yiyecek istedi. Ancak polis sadece aşağı inmeleri durumunda bunların verileceğini söyledi. Bu insanlık dışı. Polisin, bu kişilerin sağlığı konusunda sorumluluğu var." ifadelerini kullanmıştı.

Polisin sürdürdüğü gözaltılara ilişkin açıklama yapan grup üyeleri; "Bu, polisin ulaştığı çaresizliği gösteriyor, Elbit'in kan dökme işinin devam etmesi için Filistin halkıyla dayanışma göstermeye cesaret edenleri gözaltına alıyor" ifadelerini kullandı.

Aktivistler, tesiste Gazze'de kullanılan Hermes adlı SİHA'ların üretildiğini ve işgalle "olabildiğince işleri aksatmayı" amaçladıklarını belirtiyor.

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