Dünya İngilteredeki seçim sonuçları 360 milletvekili ile Boris Johnsonın partisi yine iktidarda
AVRUPA

İngiltere'deki seçim sonuçları: 360 milletvekili ile Boris Johnson'ın partisi yine iktidarda

İngiltere'deki seçim sonuçları: 360 milletvekili ile Boris Johnson'ın partisi yine iktidarda

Yerel saatle 06.30 itibariyle 650 seçim bölgesinden 644’ünde oy sayımı tamamlandı. Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti tek başına hükümet için gerekli 326 milletvekilinin 34 milletvekili üzerine çıktı ve 360 milletvekiline ulaştı.

Haber Merkezi AA
Boris Johnson.
Boris Johnson.

İngiltere’de erken genel seçimde, iktidardaki Muhafazakar Parti, sayımı tamamlanan 642 seçim bölgesinde 360 milletvekilliği kazanarak tek başına hükümeti garantiledi.

  • Ana muhalefetteki İşçi Partisi, geçen seçimde kazandığı 262 milletvekilinin gerisine düşerek şu ana kadar sadece 203 milletvekili çıkarabildi. Ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn, henüz resmen istifa etmediyse de partisine başka bir seçim kampanyasında liderlik yapmayacağını duyurdu.

İngiltere'de Boris Johnson'un liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi
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İngiltere'de Boris Johnson'un liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

Seçim sonuçlarına göre en ağır darbelerden birini Liberal Demokrat Parti aldı. Partinin lideri Jo Swinson, İskoçya’daki seçim bölgesinde milletvekili seçilmeyi başaramadı. Liberal Demokratlar şu ana kadar sadece 11 milletvekili çıkarabildi.

Seçimden karlı çıkan partilerden biri ise İskoç Ulusal Partisi oldu. Parti son seçimde çıkardığı 35 milletvekili sayısını aşarak milletvekili sayısını 48’e yükseltti.

Ülkede 6 seçim bölgesinde oy sayımı devam ediyor.

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