Dünya İngiltereden Rusya iddiası Ukraynada yeni yönetim kurmayı planlıyor
AVRUPA

İngiltere'den Rusya iddiası: Ukrayna’da yeni yönetim kurmayı planlıyor

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya yönelik suçlamalarda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’da Rus yanlısı bir lideri göreve getirmek istediği ve Rus istihbaratının planın bir parçası olarak bazı eski Ukraynalı politikacılarla temas halinde olduğu iddia edildi.

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Haber Merkezi İHA
İngiltereden Rusya iddiası: Ukrayna’da yeni yönetim kurmayı planlıyor
Foto/arşiv

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova’nın Ukrayna’da Rus yanlısı bir yönetim kurmayı planladığı iddia edildi.

Söz konusu suçlamalara ilişkin herhangi bir kanıt öne sürmeyen İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın eski Ukraynalı milletvekili Yevhen Murayev’i Rus yanlısı hükümetin potansiyel lideri olarak gördüğüne ilişkin bilgiler elde edildiğini belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kremlin’in Ukrayna’da Rus yanlısı yönetim kurma planına izin vermeyeceğiz. Kremlin, askeri harekatın büyük bir stratejik hata olacağını ve İngiltere ile ortaklarının Rusya’ya ciddi bir bedel ödeteceğini biliyor" dedi.

Rusya’dan açıklama

Rusya ise İngiltere’nin iddialarını “dezenformasyon” olarak nitelendirerek, İngiltere ve NATO’yu Ukrayna konusunda gerilimi arttırmakla suçladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nı bu provokatif faaliyetlere durdurmaya, anlamsız açıklamaları yaymaya son vermeye ve son olarak bu çabalarını Moğol-Tatar istilasının tarihini öğrenmeye yoğunlaştırmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz
OYNAT 01:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, 'Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Bölgede bir savaş atmosferinin olması bizi de üzmektedir. Temennimiz Sayın Putin ile Sayın Zelenski'yi bir araya getirmek ve görüştürmek. Önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya bir ziyaretim olacak.' şeklinde konuştu.

Savaşa hazırlanan Rusya'ya bir tehdit daha: Ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygularız
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Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Ukrayna'ya karşı askeri hamle yapması halinde Rusya'ya ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygulayacaklarını bildirdi.
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dönem Başkanı Slovenya'nın Başbakanı Janez Jansa, AB Liderler Zirvesi'nin bitiminde ortak basın toplantısı düzenledi.
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AB Konseyi Başkanı Michel, üye ülkelerin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini belirterek, \"Ukrayna'ya karşı bir saldırganlık olursa bunun çok ciddi sonuçları olur. Ortaklarımız ve müttefiklerimizle koordineli tedbirler almak üzere hazırız.\" dedi.
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Michel, AB üyesi ülkelerin liderlerinin böyle bir durumda Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları harekete geçirmek üzere mutabık kaldıklarını söyledi.
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Ursula von der Leyen ise Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri tahkimatı hakkında daha önce tutumlarını açıkladıklarını, Rusya'ya saldırganlıktan kaçınma ve gerginliği düşürme çağrısında bulunduklarını hatırlattı.
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Moskova ile iyi ilişkiler istediklerini, bunun Rusya'ya bağlı olduğunu ifade eden Von der Leyen, \"Ancak şuna şüphe yok. Eğer Rusya, Ukrayna'ya karşı harekete geçerse AB, çok büyük bir bedeli olacak yaptırımlar uygulayacaktır. Bu konuda çalışmalarımızı yaptık.\" diye konuştu.
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Slovenya Başbakanı Jansa da AB ülkelerinin ortak tutum içinde hareket ettiğini belirterek, \"Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiğinde yaşanan durumun tekrar etmesine izin vermeyeceğiz. Bu kez hazırlıklıyız.\" ifadelerini kullandı.
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Rusya, Ukrayna'nın doğu sınırında ve 2014'te bu ülkeden ilhak ettiği Kırım'da askeri yığınak yapıyor.
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Jane's Intelligence gibi askeri istihbarat kaynakları, Rusya'nın kısa menzilli İskender füzelerini de konuşlandırdığından söz ediyor.
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Kremlin ise bu konuda ayrıntılı bilgi vermiyor. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın kendi topraklarında askeri birliklerini ne şekilde hareket ettireceğinin kendi içişleri ile ilgili bir konu olduğunu ifade etti.
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Kırım'dakiler de dahil olmak üzere bazı askeri birliklerin tatbikat yaptığı belirtildi. Ancak Peskov, Ukrayna'yı da \"provokasyon\" ile suçladı.
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Ukrayna istihbarat kaynaklarının BBC'ye yaptığı açıklamaya göre, Rusya 14 bin askerden oluşan ekstra birlikler sevk etmiş durumda.
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Ukrayna Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ülkenin doğu sınırında ve Kırım'da Rusya'nın 40'ar binden toplam 80 bin askerinin olduğunu söylüyor.
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- NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni bir saldırganlığının ağır bedelinin olacağını, Rusya gerginliği düşürürse güven artırıcı önlemler üzerinde çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.
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NATO'nun karar alma organı Kuzey Atlantik Konseyi, \"Ukrayna ve çevresindeki durum\" ile ilgili açıklama yaptı.<br><br>Rusya'nın Ukrayna sınırında son aylarda yaptığı tahkimattan ciddi endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, \"Rusya'ya acilen gerginliği düşürme, diplomatik kanalları takip etme ve askeri faaliyetlerinin şeffaflığı hakkında uluslararası taahhütlerine uyma çağrısı yapıyoruz.\" ifadesi yer aldı.
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\"Mevcut durumun ittifakın güvenliğine etkilerini ciddi şekilde değerlendiriyoruz.\" denilen açıklamada, NATO’nun güvenlik ortamının bozulmasına kararlı şekilde karşılık vereceği vurgulandı.
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Açıklamada, \"Ukrayna’ya karşı daha fazla herhangi bir saldırganlığın çok büyük sonuçları ve ağır bedeli olacaktır.” ifadesine yer verildi.<br><br>Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğin bir kez daha teyit edildiği açıklamada, Rusya’dan Ukrayna’daki güçlerini çekmesi istendi.
Savaşa hazırlanan Rusya'ya bir tehdit daha: Ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygularız
Ukrayna sınırına askeri yığınak yapan Rusya'ya bir tehditvari uyarı da Avrupa Birliği (AB) yönetiminden geldi. Birlik adına yapılan ortak açıklamada Ukrayna'ya karşı askeri hamle olması halinde Rusya'ya ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygulayacağının altı çizildi.


Yeni yönetimkurmayı planlıyor

Yeni yönetim
kurmayı planlıyor

​İngiltere'den Ukrayna için sürpriz iddia.
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