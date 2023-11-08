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Dünya

İngiltere'den Rusya ile ilgili yeni yaptırım kararı: Altın ve petrol sektörleri hedefte

İngiltere, Rusya'nın altın ve petrol sektörlerinde faaliyet gösteren ve bu sektörleri destekleyen 29 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.

16:24 - 8/11/2023 mercredi
AA
Rusya - İngiltere

Rusya - İngiltere

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni listede Rus oligarklar, şirketler ve üçüncü ülkelerden isimlerin yer aldığı kaydedildi.

Altın ve petrol sektörlerinin Rusya için kritik gelir kaynakları olduğu ifade edilen açıklamada, altının, petrol ve doğal gazdan sonra Moskova için en yüksek değere sahip sektör olduğu ve 2021'de Rus ekonomisine 12,6 milyar sterlin katkıda bulunduğu aktarıldı.


Açıklamada, İngiltere'nin "uluslararası ortaklarıyla birlikte, bu gelirleri azaltmayı amaçlayan geniş bir dizi tedbiri uygulamaya koyduğu" belirtilerek, Rusya'nın altın ve petrol sektörlerinde faaliyet gösteren ve bu sektörleri destekleyen 29 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı bildirildi.


İngiltere'nin 1800 kişi, şirket ve gruba yönelik yaptırım uyguladığı ifade edilen açıklamada, bunların arasında savaşın başladığı dönem toplam serveti 145 milyar sterlin olan 129 oligarkın da bulunduğu kaydedildi.


Açıklamada ifadelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, yaptırımların "Kremlin'in savaş ekonomisine ağır darbe indirmeye" devam ettiğini belirtti.

Bugüne kadarki uygulanan yaptırımların Rusya'yı 400 milyar dolardan fazla finansmandan mahrum bıraktığını dile getiren Cleverly, "Ancak, Moskova üzerindeki baskıları artırmaya devam etmeliyiz. Bugünkü yaptırımlar, Rusya'nın iki kritik gelir kaynağı olan Rus altını ve petrolünü hedef alıyor. Bu yolların kökünü kazıyıp kapattıkça Putin'i sıkıştırmaya devam edecek ve Ukrayna'daki bocalayan savaş çabalarının başarısızlıkla sonuçlanmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.




#İngiltere
#Rusya
#Yaptırım
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