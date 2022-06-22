İngiltere’den sonra Avustralya da mültecileri dijital takip altına alacak

İngiltere, 15 Haziran’da ülkeye illegal giren mültecilere Elektronik Takip (EM) cihazı takarak mültecilerin ülke içindeki hareketlerini takip edeceğini duyurmuştu.

Avustralya İçişleri Bakanı Clare O’Neil konuyla ilgili “Balıkçı taşıtları sadece balıkçılık için kullanılmalı, başka bir işler için değil. Avustralya ve Sri Lanka’nın yakın çalışma ilişkisi şu anlama gelir; her kimse bir bota binip Avustralya’ya yelken açmaya kalkarsa sınır yetkilileri tarafından tespit edilecek ve durdurulacaktır” dedi.

Bakan O’Neal, dün Sri Lanka Balıkçılık ve Su Kaynakları Bakanı Douglas Devananda ile Balıkçılık Takip Merkezi’nin açılışını yaptı.

Avustralya ve Sri Lanka arasında Egemen Sınırlar Operasyonu olarak bilinen sınır güvenliği operasyonları kapsamında istihbarat paylaşımı, caydırıcılık, müdahale ve geri dönüş konularında güçlü ikili işbirliğine de dikkat çekildi.

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İNGİLTERE MÜLTECİLERE ELEKTRONİK İZLEME AYGITI TAKACAK

İngiltere İçişleri Bakanlığı, 15 Haziran’da, ülkeye illegal gelen mültecilerin elektronik takip cihazı takarak takibini sağlayan bir pilot program başlattığını duyurmuştu.

Açıklamada, “15 Haziran 2022'den itibaren 12 aylık bir pilot çalışma başlayacak ve elektronik izlemenin (EM) Birleşik Krallık'a gelerek sığınma talebinde bulunanlarla düzenli iletişimi geliştirmek ve sürdürmek için etkili bir araç olup olmadığını test edecek” ifadesi yer aldı.

Elektronik izleme aygıtı, 18 yaş altındakilere, hamilelere veya yeni doğum yapmış 3 aylık annelere uygulanmayacağı belirtildi.