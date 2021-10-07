Dünya İngiltereden yolcu kararı Türkiye dahil 37 ülkeden gelenler ülkeye girebilecek
AVRUPA

İngiltere'den 'yolcu' kararı: Türkiye dahil 37 ülkeden gelenler ülkeye girebilecek

İngiltere, Türkiye dahil 37 ülkeden gelen tam aşı uygulanmış yolcuları ülkeye alacağını duyurdu. Londra yönetimi, onaylanan koronavirüs aşılarını, Türkiye'de yaptıranları da 10 gün ev karantinasından muaf tutacak.

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Haber Merkezi Diğer
İngiltereden yolcu kararı: Türkiye dahil 37 ülkeden gelenler ülkeye girebilecek
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İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 37 ülkede aşılanması tamamlanmış olanların aşılanması tamamlanmış Birleşik Krallık vatandaşlarıyla denk sayılacağını açıkladı.

Bakan Shapps ayrıca 11 Ekim’den itibaren kırmızı listedeki 47 ülkenin listeden çıkarıldığını ve listede sadece 7 ülkenin kalacağını açıkladı.

İngiltere, ülkeye gidecek olanlardan, "Her iki doz aşısını BK, ABD, AB ve EFTA üyesi ülkelerde yaptıran ve bunu belgeleyen yolcuların varışlarını takip eden 2 gün içerisinde test yaptırmalarının" yeterli olacağını açıklamıştı.

Her iki doz aşısını bu ülkeler haricinde yaptıranlara ise kalacakları adreste 10 gün süreyle karantinaya girmeleri şartı getirmişti.

Bu nedenle Türk vatandaşlarının Birleşik Krallık'ın tanıdığı BinTech/Pfizer aşısını olmuş olsa bile 10 gün ev karantinasına girmesi gerekiyordu.

TÜRKİYE DE PCR ZORUNLULUĞUNU KALDIRMIŞTI

Türkiye de, ekim ayıyla birlikte, Covid-19'a karşı çift aşı olmuş İngiliz vatandaşlarının ülkeye girişlerinde zorunlu PCR testi kuralını kaldırmıştı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Covid-19’a karşı ülkemizde alınan seyahat tedbirlerinde 1 Ekim 2021 tarihinde yapılan güncellemeyle, Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye seyahat edecek yolcuların Türkiye’ye varıştan önceki son 72 saat içerisinde PCR testi yaptırmaları zorunluluğu kaldırılmıştır" denilmişti.

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